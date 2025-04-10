«Убогий тарифный хаос Трампа — это чистое злоупотребление властью»

Заявление Дональда Трампа об отсрочке введения тарифов на 90 дней застало многих врасплох, но обрадовало инвесторов. Обозреватели пытаются проанализировать, насколько вынужденным было это решение и не приведет ли оно к долгосрочному изменению тарифной политики Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Трамп прикрыл глаза на пошлины. Снова. На какое-то время

Президент Трамп говорит, что в торговых войнах просто победить. Инвесторы считают по-другому, и вчера господин Трамп решил, что, возможно, инвесторы правы. Безрассудная торговая политика Трампа повышает риск роста заимствований, что вызывает опасения по поводу ликвидности и потенциальных неприятных сюрпризов на рынках капитала от компаний, которые окажутся в сложной ситуации из-за резких движений валютных курсов и облигаций. Ему (Трампу.— «Ъ») нужно не приостановить свою политику, а изменить ее.

От «Будь крут!» до «Будь жизнерадостным»: как Трамп отменил пошлины

В кулуарных разговорах высокопоставленные члены команды Трампа опасались финансовой паники, которая могла выйти из-под контроля и потенциально разрушить экономику. Однако после его разворота в социальных сетях (заявление о приостановке пошлин.— «Ъ») команда Трампа оказалась в незавидном положении, пытаясь убедить СМИ, что таков был изначальный план, блестящая стратегия, сошедшая прямо со страниц бестселлера президента «Искусство сделки». Многие из самых старших советников и чиновников в команде Трампа не знали об этом резком изменении политики до последней минуты, потому что еще в среду утром Трамп все еще давал понять, что он придерживается своего предыдущего плана.

Приостановка американских пошлин — большое облегчение, говорят экспортеры

90-дневная отсрочка пошлин, решение о которой приняли США, стала большим облегчением, поскольку она дает важную возможность для продвижения переговоров о двустороннем торговом соглашении между Индией и Америкой. Такое мнение высказывают индийские экспортеры. По их словам, дипломатия и быстрые переговоры о торговом соглашении помогут Индии справиться с этими пошлинами. Комментируя решение США, мумбайский экспортер С. К. Сараф заявил, что Индия должна воспользоваться высокими пошлинами в отношении Китая, поскольку она сейчас имеет возможность импортировать китайское сырье по доступным ценам и продвигать внутреннее производство. «Например, в текстильной отрасли мы можем ввозить из Китая разные виды пряжи и производить одежду на экспорт. Это хорошая возможность для сближения слона и дракона»,— говорит бизнесмен.

Убогий тарифный хаос Трампа — это чистое злоупотребление властью

Конечно, 90-дневная пауза, которую Дональд Трамп объявил в среду в отношении значительной части своих радикальных пошлин,— это прежде всего хорошая новость. Однако кроме этого нет ничего позитивного в событиях последней недели. Трамп причиняет своей собственной стране и остальному миру страдания, которые были и остаются совершенно ненужными. Мораторий теперь поднимает новые сложные вопросы, самый главный: кто гарантирует, что Трамп при следующем удобном случае не передумает снова? Крайне опасный тарифный хаос окончательно доказывает: ни одному его слову больше нельзя верить.

Трамп все же моргнул — но причина не в поведении фондовых рынков

Моргнуть господина Трампа заставили рынки облигаций, и даже не сомневайтесь — он моргнул по-настоящему. Столкнувшись с потенциальным ростом стоимости кредитов для миллионов американских домовладельцев, потребителей и компаний, Белый дом решил осадить пошлины и правильно сделал. Это решение было немедленно вознаграждено зрелищным взлетом на рынке ценных бумаг. Конечно, господин Трамп не признается, что моргнул, и вчера он утверждал, что это просто некоторые инвесторы «заскулили, испугались». Но он все же моргнул… Президент, который из-за своего агрессивного использования чрезвычайных исполнительных полномочий казался более влиятельным, чем все его предшественники, уже больше никогда не будет казаться таким влиятельным.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик