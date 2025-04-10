В Новороссийске за март на берег выбросились 42 дельфина

42 китооборазных выбросились на берег Черного моря в Новороссийске в течение марта. Всего в Краснодарском крае за март погибли 104 дельфина, сообщили «Ъ-Новороссийск» в Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Delfacenter Фото: Telegram-канал Delfacenter

Китообразных в марте находили на пляжах Новороссийска, Геленджика, Мысхако и Анапы. Среди выбросившихся на берег дельфинов волонтерам встретились азовки и белобочки с ярко выраженными дефектами кожи. Спасти дельфинов не удалось.

В Новороссийске только за первую неделю марта на берег выбросились 5 дельфинов. 10 марта китообразного выбросило на пляж Кристалл. 11 марта еще живого дельфина выбросило на берег пляжа Алексино. 28 марта там же была обнаружена белобочка в критическом состоянии с пораженными участками кожи. Точный диагноз повреждения можно будет узнать только после проведения лабораторных исследований.

Всего на Кубани, в том числе федеральной территории Сириус, в марте погибло 104 дельфина. Сезон выбросов из моря дельфинов в Черном море длится с марта по июнь.

В феврале директор «Дельфы» Татьяна Белей сообщала, что с момента крушения танкеров в Керченском проливе на побережье Краснодарского края погибло минимум 84 дельфина. У китообразных могут быть «отложенные последствия» — накопленные в организме токсичные вещества, которые могут привести к различным заболеваниям.

Центр спасения дельфинов «Дельфа» работает с 2017 года. Одним из основных направлений деятельности Центра является помощь больным китообразным.

Алена Воробьева