В Новороссийске выявили кожные заболевания у дельфинов

В Новороссийске в Алексино на берег выбросился дельфин в критическом состоянии. Волонтеры выявили у него участки пораженной кожи, сообщил Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Delfacenter Фото: Telegram-канал Delfacenter

Живая белобочка в Алексино выбросилась на берег вечером 28 марта. Нашедшего дельфина очевидцы обратили внимание на дефекты кожи китообразного. На место приехали волонтеры «Дельфы» и Штаба по спасению птиц. Спасти дельфина не удалось.

«Проведенный осмотр показал, что многочисленные кожные поражения (и крупные, и мелкие) имеют губчатую структуру, выпуклый рельеф и наличие слизистого экссудата, что обычно характерно для микозов (инфекций, вызванных грибами). Но точный диагноз можно будет узнать только после проведения лабораторных исследований»,— прокомментировали в Telegram-канале Центра спасения дельфинов «Дельфа».

В течение марта 2025 года волонтеры зафиксировали трех китообразных с ярко выраженными патологиями кожного покрова. В каждом случае характер поражений отличался, однако их структура и морфология указывали на возможное наличие микозов.

Сезон выбросов из моря дельфинов в Черном море длится с марта по июнь. Дельфины выбрасываются на мель в крайне критическом состоянии. Но есть и случаи спасения тяжелобольных китообразных. Дельфины Черного моря находятся в Красной Книге и нуждаются в особой защите, подчеркнули в Центре.

Алена Воробьева