Охраннику смягчили наказание за гибель напавшего на детский лагерь под Балахной

Нижегородский облсуд смягчил приговор охраннику Павлу Червякову, осужденному в феврале на 5,5 года колонии по ст. 111 УК РФ за причинение смерти по неосторожности жителю Большого Козино Андрею Махову, напавшему на турбазу «Олимпия» в Балахнинском округе. Рассмотрев представление прокуратуры и апелляционные жалобы защиты, суд переквалифицировал действия охранника на ч. 2 ст. 114 УК РФ («Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны...» ). Ему назначили один год ограничения свободы, в течение которого будет запрещено покидать пределы Балахнинского округа. Подсудимого освободили из-под стражи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ Фото: Роман Рыскаль, Коммерсантъ

Утром 28 августа нетрезвый Махов ворвался на турбазу, бросил стеклянную бутылку в будку с охранником, побежал с кирпичом в административное здание, разгромил ресепшн и сломал компьютер с принтером. Сотрудники были вынуждены срочно прятать детей.

Когда охранник решил задержать нападавшего, тот набросился на него с кирпичом. Павел Червяков нанес ему несколько ударов металлической трубой. Андрей Махов ретировался, перелез через забор и скрылся. Позже его нашли мертвым в лесу.

Приговор охраннику вызвал широкий общественный резонанс, после чего прокурор предложил апелляционному суду переквалифицировать дело на более мягкую ст. 114 УК РФ о превышении пределов необходимой самообороны. Об этом также просили осужденный и его защита. Они отметили, что вопреки приговору у Червякова не было неприязни к Махову, которого он не знал, и в отношении которого уже расследовалось дело о хулиганстве. За Павла Червякова вступилась и региональный уполномоченный по правам человека Оксана Кислицына, посчитавшая приговор чрезмерно жестким. Защита настаивала, что умысла на причинение тяжкого вреда у подсудимого не было: он лишь защищался и защищал детей, поэтому приговор следует отменить и переквалифицировать дело.

Роман Рыскаль