Контракт на капремонт эспланады к набережной Ижевска достался местному «Рогосу»

Власти Ижевска определили подрядчика на проектирование и капитальный ремонт эспланады от монумента Дружбы народов до набережной за 83,2 млн руб. Из опубликованного на госзакупках 7 апреля контракта следует, что благоустройством территории займется местная группа компаний (ГК) «Рогос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

На сайте компании указано, что ГК «Рогос» среди прочего построил стелу «Ижевск — город трудовой доблести». Ее открыли в декабре 2022-го. Аналогичный объект организация сконструировала для Кирова. Компания в том числе занималась проектами благоустройства «Ритм леса» в Воткинске и «Сердце Можги».

По контракту, подрядчиком является ООО «Рогос», зарегистрированное в 2018-м. Директором общества указан Роман Горулев. Чистая прибыль общества в 2023-м увеличилась на 37,4% и составила 32 млн руб. при выручке 873 млн. Прирост последнего показателя за год — 65,7%. «Рогос» занимается в том числе производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

Проектирование и капремонт эспланады финансируются за счет городского бюджета. Подрядчику предстоит благоустроить порядка 30,7 тыс. кв. м. По дефектной ведомости, среди прочего на объекте проведут облицовку ступеней и фасадов с использованием гранитных и мраморных плит, установят новые пластиковые водоотводные лотки, уложат брусчатку, уберут мусор. Работы должны завершить до конца октября 2025-го.

В марте «Ъ-Удмуртия» писал, что на капитальный ремонт монумента Дружбы народов в Ижевске не поступило ни одной заявки — торги завершили раньше срока. Начальная цена контракта составляла 33,9 млн руб. По плану, объект должны отремонтировать до конца ноября 2025-го за счет городского бюджета. В последний раз реставрацию монумента проводили в 2007-м.