Торги на ремонт монумента Дружбы народов завершили раньше срока с 0 заявок

Ни одной заявки не поступило на капитальный ремонт монумента Дружбы народов в Ижевске, торги завершены, следует из данных на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 33,9 млн руб. По копии контракта, комплекс мероприятий по сохранению монумента «Навеки с Россией» (другое название объекта — «Лыжи Кулаковой») должны были выполнить до конца ноября 2025 года. Работы финансируются из городского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Напомним, в Ижевске начали ремонт пешеходной эстакады на ул. Карла Маркса. Объект перекрыли, остановку перенесли на 50 м в сторону Свято-Михайловского собора. Кроме того, власти Ижевска начали поиск подрядчика на ремонт эспланады к набережной за 83 млн руб.

По данным муниципалитета, закладной камень будущего монумента Дружбы народов установили в 1958 году. Сам объект был открыт в 1972 году и приурочен к 50-летию образования СССР. Монумент представляет собой две параллельные 53-метровые стелы из нержавеющей стали. В 2007 году, в честь 450-летия присоединения Удмуртии к России, была проведена реставрация объекта.