Рост турпотока: Шерегеш готовится стать лидером среди горнолыжных курортов

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и губернатор Кузбасса Илья Середюк посетили новый курорт «Шермонт» в Шерегеше, где ознакомились с ходом строительства и развитием туристической инфраструктуры. Визит состоялся в рамках Всероссийского горнолыжного форума «Сила гор. Шерегеш», проходившего на Кузбассе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чурсин Фото: Александр Чурсин

Максим Решетников подчеркнул важность роста внутреннего туризма и повышения интереса россиян к горнолыжному отдыху. По словам министра, в текущем зимнем сезоне российские горнолыжные курорты приняли около 8,3 миллиона туристов, что на четверть превышает показатели прошлого года. Рост наблюдается по всей стране, что свидетельствует о динамичном развитии отрасли.

В свою очередь, губернатор Кемеровской области Илья Середюк отметил, что туризм — перспективная для Кузбасса отрасль, новая точка роста, позволяющая диверсифицировать экономику региона.

Генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин представил планы развития курорта «Шермонт». Сегодня в секторе F строятся два апарт-отеля категории 5*, рассчитанные на 630 номеров. Он отметил, что третий объект получил на днях разрешение на строительство. Первый апарт-отель практически готов: завершены монолитные работы, установлены лифты, проводятся отделочные работы. В комплексе предусмотрены ресторан на 500 посадочных мест, караоке на 114 мест и конференц-залы общей площадью 1 350 м. Уже сегодня можно ознакомиться с четырьмя выставочными апартаментами (шоу-румом), которые позволяют оценить уровень будущего комфорта гостей. Полное завершение строительства и ввод в эксплуатацию первого отеля запланировано уже в этом году.

Второй отель с термальным комплексом и бассейном общей площадью 4 800 м продолжает строиться. Этот объект планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Помимо строительства объектов гостеприимства, на курорте уже функционирует новая 6-местная кресельная канатная дорога «Шермонт» длиной 1 400 метров с пропускной способностью 2 700 человек в час. Созданы новые горнолыжные трассы на секторе «F», соединяющие трассы секторов «A» и «F». Также работает освещенная трасса, находящаяся под управлением Лыжного клуба олимпийского призера Александра Бессмертных.

Девелопер также рассказал, что в ближайшее время продолжится строительство гондольной канатной дороги «Центральная» длиной 2 400 метров, способной перевозить 2 200 человек в час. Ее запуск запланирован на декабрь 2026 года.

- При реализации проекта планируется создать порядка 7,5 тысяч новых рабочих мест. И мы стремимся создать условия, привлекательные для работников, особенно молодежи, - отмечает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. - Мы понимаем, что современный человек ожидает больше, чем просто рабочее место. Люди хотят жить и работать в комфортной среде. Поэтому мы предлагаем реализовать эти амбициозные цели через разработку генерального плана застройки и развития Шерегеша. Наш план предусматривает создание ЖК, школ и детских садов, поликлиник, торговых и развлекательных комплексов.

Отметим, что реализация проекта запланирована до 2042 года. На территории появится 7,5 тысяч номеров, количество подъемников увеличится до 4, а протяженность трасс составит около 15 километров. В итоге Шерегеш должен стать ведущим курортом страны и войти в десятку крупнейших горнолыжных курортов мира.

ООО "СЗ "УГМК-Шерегеш"