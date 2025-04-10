Ученые ожидают сильное извержение Безымянного вулкана на Камчатке

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) предупредила о возможном сильном взрывном извержении вулкана Безымянный. По спутниковым данным KVERT, извержение гиганта, сопровождающееся выбросами газов и пара, усиливается. Постепенно увеличивается количество сходящих с вулкана горячих лавин.

«Спутниковые данные KVERT показывают яркую термическую аномалию над вулканом. Вероятно, вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению. В любой момент могут произойти выбросы пепла на высоту до 10-15 км над уровнем моря»,— говорится в оперативном оповещении службы.

В сообщении уточняется, что активность вулкана может представлять опасность полетам. Вулкану присвоен оранжевый (повышенный) код авиаопасности.

Безымянный (высота 2882 м над уровнем моря) относится к Ключевской группе вулканов Камчатки. Считающийся самым непредсказуемым вулкан расположен в 338 км от Петропавловска-Камчатского. Ближайший к гиганту населенный пункт — поселок Козыревск в 49 км. Последнее мощное извержение Безымянного произошло в июле 2024 года. Тогда пепловые выбросы поднялись на высоту до 12 км над уровнем моря. В нескольких населенных пунктах в Усть-Камчатском и Мильковском районах Камчатки прошел сильный пеплопад.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский