Теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл француза Александра Мюллера во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло. Призовой фонд турнира составляет $6,1 млн.

Теннисисты провели на корте 2 часа 48 минут. Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 6:2. Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP, Мюллер — 39-е.

В третьем круге Даниил Медведев сыграет с австралийским спортсменом Алексом де Минауром, расположившимся на десятой строчке мирового рейтинга.

Турнир в Монте-Карло завершится 13 апреля. Он относится к категории «Мастерс». Победителем прошлогоднего розыгрыша стал греческий теннисист Стефанос Циципас.

Таисия Орлова