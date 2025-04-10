Бюджет теряет 12 млрд рублей из-за нелегальных сладостей

Объем нелегального оборота кондитерской и шоколадной продукции в России достиг 1,49 млрд упаковок, что приведет к недополучению бюджетом 12,07 млрд руб. налогов в 2025 году. Такие данные приводят эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ).

По их оценкам, потребление сладостей на 10,4% превышает официальные объемы производства и импорта. Основные потери бюджета связаны с налогом на прибыль (7,39 млрд руб.) и НДС (3,55 млрд руб.). Рост теневого оборота объясняется подорожанием сырья, особенно какао-бобов, и повышением налогов.

Крупные производители, включая Mars, Mondelz и «Красный Октябрь», отказались комментировать ситуацию. По данным «Руспродсоюза», оптовые цены на шоколад выросли за год на 46%, до 765,5 руб. за кг.

Эксперты предлагают усилить контроль за рынком, чтобы сократить объемы неучтенной продукции, которая может представлять угрозу качеству. За нарушения компаниям грозят штрафы до 40% от суммы налогов и даже уголовная ответственность.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Бюджету несладко приходится».