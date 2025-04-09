Непопкорные

Как выяснил «Ъ-Прикамье», реновация ТРК «Колизей Синема» откладывается на неопределенный срок. Это обусловлено поисками арендатора для бывшего мультикомплекса «Синема Парк». Собственник помещений, ГК «Панорама», планирует переформатировать их под спортклуб или развлекательный центр. Ранее площадку предлагали реконструировать под офисы. О комплексной реновации «Колизея Синема» стало известно в прошлом году. Тогда же на втором этаже здания открылся детский развлекательный центр «Активити-парк Skytrip». Его владелец серьезной конкуренции, в случае появления нового игрока, не ожидает. По мнению экспертов, характер реновации бывшего кинотеатра должен зависеть от запросов будущего арендатора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Совладельцы ТРК «Колизей-Синема» приняли решение временно отложить концептуальную реновацию объекта. Его дальнейшее развитие будет зависеть от выбранного плана реновации бывшего мультикомплекса «Синема Парк», который занимает четвертый и пятый этажи здания. Как сообщил «Ъ-Прикамье» директор холдинга «Панорама» (совладелец помещений ТРК «Колизей-Синема») Станислав Мухутдинов, компания ищет потенциального арендатора для помещений бывшего кинотеатра. «Сейчас в приоритете создание либо спортклуба или других игровых пространств, например для падел-тенниса, либо нового развлекательного центра»,— подчеркнул господин Мухутдинов.

Один из самых известных торгово-развлекательных комплексов Перми «Колизей-Синема» был построен в 2007 году. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 30,4 тыс. кв. м. Оно располагается на ул. Куйбышева, 16. Владельцы — ГК «РИАЛ» депутата краевого заксобрания Юрия Борисовца и ООО «Панорама» экс-депутата Александра Флегинского. «Синема Парк», арендовавший у «Панорамы» помещения мультиплекса площадью 6,58 тыс. кв. м, закрыл кинотеатр в начале 2023 года. Тогда стороны не сошлись во мнениях о размере арендной платы. Сейчас актив выставлен на продажу за 526,8 млн руб. Согласно объявлениям на сайте «Авито», помещения также сдаются в аренду за 3,2 млн руб. в месяц.

Финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева пояснила «Ъ-Прикамье», что создание развлекательного центра не помешает реконструкции ТРК. Она добавила также, что в данном случае придется лишь учесть особенности оформления соответствующей документации.

О реновации ТРК стало известно в 2024 году. Сначала предполагалось переформатировать объект частично, позже появились планы комплексной смены его концепции. Тогда сообщалось, что ТРК планируется переделать в досугово-развлекательный центр нового формата. Помимо «внутреннего наполнения» изменения коснутся и внешнего вида. Предполагается придать ТРК современный внешний вид, соответствующий новому внутреннему содержанию. Также преобразуется пространство вокруг молла. Автостоянка перед ТРК частично сохранится, но ее основные мощности сосредоточатся за зданием по ул. Екатерининской. На части действующей автопарковки перед ул. Ленина появится общественное пространство. Не исключено появление одного или нескольких арт-объектов. Сроки реализации проекта — 2025–2026 годы.

С лета прошлого года в ТРК «Колизей Синема» уже действует развлекательный центр для детей и подростков «Активити-парк Skytrip». Управляет пространством одноименное ООО пермского бизнесмена Бориса Радостева. На площади 2 тыс. кв. м разместились спортивные аттракционы, лабиринты, батуты, интерактивная мультизона и прочее. В составе комплекса также начал работу ресторан европейской кухни на 200 посадочных мест с премиум-зоной и банкетными комнатами.

По словам Бориса Радостева, появление еще одного развлекательного или спортивного центра качественно скажется на трафике ТРК. При этом серьезной конкуренции между двумя центрами, вероятно, не возникнет. «80% наших посетителей — постоянные клиенты. У нас есть свои уникальные предложения, особенности, благодаря которым и формируется наша аудитория»,— пояснил он. Господин Радостев добавил также, что современные торговые комплексы «работают на аккумуляцию», которая подразумевает создание единого развлекательного пространства усилиями сразу нескольких игроков.

По мнению гендиректора АН «Респект» Алексея Ананьева, к реконструкции помещений бывшего кинотеатра в ТРК «Колизей» нужно отнестись особенно внимательно с технической и концептуальной точек зрения. По словам эксперта, важно учесть, что в соседнем здании — «Колизей Атриум» — уже располагается спортзал, поэтому в случае создания еще одного спортивного пространства стоит остановиться на более узких направлениях. Однако для привлечения аудитории потребуется тщательно продуманная концепция. «Разумно сначала определиться с арендатором, и только после этого начинать реконструкцию под его точные запросы. Так, можно минимизировать риски по отсутствию потенциального спроса и исключить лишние финансовые траты»,— подчеркнул господин Ананьев.

Эксперт добавил также, что офисный вариант концепции площадки наверняка бы пользовался спросом за счет центрального расположения ТРК. Однако, учитывая высоту помещений бывшего кинотеатра, реконструкция могла бы потребовать больших финансовых и временных ресурсов.

Анастасия Леонтьева