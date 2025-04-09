В Воронеже продают исторический особняк рядом с набережной

В Воронеже выставлен на продажу исторический особняк XIX века на улице Софьи Перовской, 37А (рядом с Петровской набережной и Адмиралтейской площадью) за 53 млн руб. Информация о реализации объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом Успенской церкви» появилась на сайте «Авито». Как рассказал «Ъ-Черноземье» продавец, собственником недвижимости является Вадим Николаев — брат генерального продюсера студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) Владимира Николаева.

«Более 80% работ выполнено, здание сохранено, восстановлен исторический облик. Много работ сделано за много лет, но этому нужно продолжать уделять внимание. Причина продажи банальна: собственник переехал в Санкт-Петербург», — пояснил продавец.

Особняк имеет три этажа, общая площадь составляет 450 кв. м, а участок — 16 соток. На территории есть бассейн, парковка, подведены инженерные коммуникации. Ранее, как сообщалось в воронежских СМИ, ОКН уже выставляли на продажу — за 37 млн руб.

Как рассказали «Ъ-Черноземье» в региональной комиссии по охране объектов ОКН, часть работ уже проведена, но «еще достаточно большой объем предстоит сделать». «Продавать объект можно, мы такие вещи не контролируем, главное к договору приложить охранное обязательство. Соответственно, после смены собственника мы также будем следить за его исполнением»,— добавили в ведомстве.

Согласно тексту объявления, «Дом Успенской церкви» был частью церковной территории и использовался как жилой дом для служителей с конца XIX века. Подвал из старинного кирпича может датироваться концом XVII века, что указывает на возможное строительство во времена Петра I. Особняк находился в Немецкой слободе — районе, где жили иностранные специалисты, приглашенные Петром I для строительства Русского флота. После революции здание стало многоквартирным домом, а в советские времена — административным зданием. В 1990-х годах оно было перестроено и использовалось как офис.

В начале апреля стало известно, что никто не выкупил исторические торговые ряды в Тамбове за 33,1 млн руб.

Анна Швечикова