В «Нижфарме» после передачи во временное управление сменился гендиректор
Гендиректором АО «Нижфарм», второго по объему розничных продаж лекарств производителя, стал Дмитрий Исаченко, свидетельствуют данные госреестра юрлиц. На этом посту он сменил Оксану Позднякову, руководившую компанией с осени 2023 года. Кадровые изменения на предприятии произошли после того, как 100% акций АО «Нижфарм», находящихся на балансе люксембургской Nidda Lynx, были переданы во временное управление ООО «Фармирус».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По данным СПАРК, Дмитрий Исаченко также является директором ООО «Байкал сити». Компания, зарегистрированная в Бурятии, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Кроме того, в начале 2025 года господин Исаченко был назначен председателем ликвидационной комиссии Фонда содействия развитию государственных органов по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, зарегистрированного в Москве. До августа 2024 года Дмитрий Исаченко был председателем АНО «Крылатские холмы», которое строит инженерные сооружения.
В «Нижфарме» смену гендиректора пока не прокомментировали.
До ноября 2023 года «Нижфарм» был дочерней структурой немецкой Stada. Новый временный управляющий бизнесом компания «Фармирус» создана в 2020 году Анной Залогиной, занимается продажей лекарственных средств. Из открытых источников известно, что госпожа Залогина долгое время работала в структурах «Р-Фарм».
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