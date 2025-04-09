Конституционный суд вновь отказался возвращать машину, изъятую за нетрезвое вождение

Конституционный суд (КС) РФ вынес определение по жалобе гражданина Петра Васильева, оспаривавшего законность ч. 1 ст. 104.1 УК РФ о конфискации имущества. Ранее господина Васильева осудили по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за повторную нетрезвую езду и приговорили к обязательным работам (в материалах КС не упоминается конкретный срок). Машина была конфискована судом как орудие преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Заявитель счел статью УК РФ о конфискации неконституционной, поскольку та предусматривает безусловное изъятие машины, даже если та была единственным источником дохода осужденного. Господин Васильев указал, что у осужденных за некоторые экологические преступления орудия преступлений не конфискуют, если те являются источником средств к существованию (например, это относится к охотникам из малочисленных народов). По мнению заявителя, это ставит его «в неравное положение» с осужденными по другим статьям УК.

В КС с этой логикой не согласились. Суд отметил, что конфискация автомобилей за повторную нетрезвую езду по ст. 264.1 УК РФ «соразмерна общественной опасности деяния, носит объективно обоснованный характер» и не допускает произвольных применений. Кроме того, в инстанции сослались на свое же постановление от 5 июля 2021 года. В этом документе упоминаются орудия добычи охотничьих ресурсов коренных малочисленных народов РФ и говорится, что особенности правового регулирования на этих землях «обусловлены географическими и климатическими особенностями их исконной среды обитания». По этой причине, указали теперь в КС, статья УК РФ о конфискации имущества не может расцениваться «как нарушающая права» заявителя. В рассмотрении жалобы Петру Васильеву отказали.

Поправки к УК РФ, предусматривающие конфискацию автомобилей за повторную езду в нетрезвом виде, за езду без прав и многократные выезды на встречную полосу или значительное превышение скорости (ст. 264.1, 264.2 и 264.3 УК), начали действовать с июля 2022 года. Как ранее сообщал “Ъ”, во втором полугодии 2022 года, по данным судебной статистики, в госсобственность обратили 614 машин, а в первом полугодии 2024 года — уже 5,8 тыс. (см. “Ъ” от 4 февраля 2025 года).

Александр Воронов