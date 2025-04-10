«Башкоммунэнерго» ожидает потепление

Мэрии Кумертау и АО «Башкоммунэнерго» удалось отстоять право на заключение концессионного соглашения. Документ был подписан без конкурсных процедур в 2022 году и предусматривал строительство новых котельных за 1,5 млрд руб., которые должны были заменить в городе Кумертаскую ТЭЦ. УФАС по Башкирии увидело в соглашении нарушение закона о защите конкуренции. В 2023 году власти Кумертау отказались от сотрудничества с «Башкоммунэнерго», но все равно вместе с АО пошли в суд отменять решение УФАС. Как пояснили «Ъ» в компании, спорный документ негативно влиял на деловую репутацию и не позволял опротестовать штраф, наложенный антимонопольной службой. УФАС намерено подать апелляционную жалобу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии признал недействительным решение республиканского УФАС, которое в июне 2023 года признало незаконным концессионное соглашение между АО «Башкоммунэнерго» и администрацией Кумертау.

В начале 2022 года правительство Башкирии приняло решение построить в Кумертау три блочно-модульные котельные и шесть теплоисточников взамен морально устаревшей Кумертсауской ТЭЦ. Профинансировать проект должны за счет средств Фонда национального благосостояния (1,2 млрд руб.), а также Фонда ЖКХ и бюджета Башкирии — 310,9 млн руб. «Башкоммунэнерго» предложило городским властям заключить концессионное соглашение. Администрация Кумертау опубликовало соответствующее извещение о намерениях «Башкоммунэнерго», а в августе, не получив альтернативных заявок от участников рынка, приняло решение подписать документ с АО. Чуть ранее Фонд национального благосостояния одобрил «Башкоммунэнерго» заем на 1,2 млрд руб.

АО «Башкоммунэнерго» зарегистрировано в апреле 1996 года. Уставный капитал — 3,8 млн руб. По данным сайта компании, ее предшественником являлось Энергетическое эксплуатационное управление минкомхоза Башкирской АССР, созданное в 1964 году. Специализация предприятия — ремонт тепловых котлов, ведение и проверка исполнительной технической документации по объектам капитального строительства системы теплоснабжения и так далее. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году при выручке 210,1 млн руб. чистая прибыль составила 180 тыс. руб.

В планы «Башкоммунэнерго» и мэрии Кумертау вмешалось УФАС. Как установило антимонопольное ведомство, администрация не имела права заключать концессионное соглашение, так как процедура выбора подрядчика для создания новых источников теплоснабжения и строительства блочно-модульных котельных должна была проводиться через конкурентную закупку, и заказчик должен был объявить тендер на строительство. Учитывая, что к моменту вынесения решения УФАС спорное соглашение было расторгнуто, предписание не выносилось.

В суде представители «Башкоммунэнерго» и администрации Кумертау с выводами УФАС не согласились. Как следует из материалов дела, они сослались на закон «О концессионных соглашениях», который в спорном случае не обязывает проводить торги по отбору подрядчика по строительству новых источников теплоснабжения.

Удовлетворяя иск, арбитражный суд Башкирии обратил внимание, что «процесс заключения соглашения имел открытый характер, и ограничений по подаче заявок не было». Постановление мэрии о подписании документа с «Башкоммунэнерго», равно как и само соглашение, не оспаривалось. При этом, отметил суд, ООО «Кумертауская ТЭЦ» пыталась в суде признать недействительным постановление мэрии «Об актуализации схемы теплоснабжения…», но две инстанции суда в удовлетворении иска отказали.

В сентябре 2023 года глава администрации Кумертау Олег Фролов сообщал Ъ, что мэрия отказалась от идеи концессионного соглашения. «Кумертауская ТЭЦ продолжит выполнять свою функцию по теплоснабжению города»,— пояснил он тогда.

Как рассказали вчера в «Башкоммунэнерго», иск об оспаривании решения УФАС был подан по двум причинам. «Во-первых, нам было необходимо доказать свою правоту, чтобы отменить административный штраф в размере 1,6 млн руб. Во-вторых, эта история влияет на репутацию и рейтинги компании»,— отметили в «Башкоммунэнерго».

В УФАС по Башкирии заявили, что будут подавать апелляционную жалобу на решение суда.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что «позиция суда выглядит достаточно обоснованной». «Перспективы обжалования решения, исходя из материалов дела, выглядят низкими. Судом была убедительно аргументирована своя позиция, и в целом такой подход соответствует и общей тенденции правоприменительной практике, где концессионные соглашения рассматриваются как специальный инструмент для привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты»,— пояснил юрист.

Булат Баширов