Столица рвется в небо

Москва готовится к рекордному вводу небоскребов. В 2025 году планируется построить 96 высотных зданий — максимум за всю историю столичного рынка. Как отмечают аналитики из компании «Метриум», раньше в столице в среднем появлялось около 60 новых небоскребов в год. Но в период с 2025-го по 2027-й темпы их строительства увеличатся примерно на треть. Речь идет о зданиях выше 100 м с 30 и более этажами. Большая часть таких жилых домов относится к бизнес-классу. Средняя цена за квадратный метр в этих башнях составит почти 430 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Однако, несмотря на рост предложения, такой формат лишь на первый взгляд привлекателен для инвесторов, говорит партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин: «Действительно, последние несколько лет в Москве застройщики всячески реализуют проекты высотного строительства, башни строятся сейчас в спальных районах, центральных районах и даже за МКАД. Я бы не назвал полноценными небоскребами здания от 30 этажей, эта высотность для столицы в последние годы стала нормой.

Это обусловлено тем, что в таком формате экономика строительства для девелоперов гораздо более выгодна, чем в мало- и среднеэтажном строительстве.

Городские власти несколько пересматривают отношение к башням и в новых проектах требуют от застройщика более взвешенного подхода к этажности, к высотности жилой застройки, чтобы все-таки не переуплотнять районы Москвы. Поэтому сейчас, наверное, мы проходим пик этого тренда на массовый ввод высотных домов, через два-три года эта тенденция пойдет на спад».

Тем не менее с такими выводами согласны не все. По данным аналитической платформы bnMAP.pro, сейчас больше всего жилых небоскребов строится в спальных районах на юге и севере Москвы. Прежде всего, это связано с реновацией местных промзон, которая активно поддерживается городскими властями, считает управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт.

Эксперт уверена, что именно поэтому вложения в такую недвижимость весьма надежны: «Архитектурная доминанта и уникальность — это то, что хочет видеть город. Нельзя же все строить вокруг "Москва-Сити", должны быть варианты и в других районах. Фанаты той же самой Котловки или севера Москвы точно так же имеют право жить в высотке. Мы будем с вами видеть жилые башни. Они требуют проектирования и более сложной архитектуры и инженерии, но ключевое, что нас с вами ждет, это более продуманные планировки, высокие потолки, удобные площади. Почти с каждого этажа, начиная с десятого, будет открываться панорамный вид».

Среди самых дорогих пространств в небоскребах в столице специалисты называют трехуровневый пентхаус в башне «Восток» в «Москва-Сити». Квартира площадью более 2 тыс. кв. м находится на 95-м этаже. В распоряжении потенциальных жильцов стеклянный купол, персональные лифты и панорамные виды на город. Цена — от 2,5 млрд руб. до 4 млрд руб., говорят участники рынка.

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Никита Путятин