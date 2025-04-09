Фантомное рыбное производство обнаружили в Нижегородской области

Специалисты межрегионального управления Россельхознадзора выявили в Нижегородской области фантомное производство рыбной продукции. Индивидуальный предприниматель Демин А.М., зарегистрированный в Кулебакском районе, расторг договор аренды и фактически не работал на указанной в системе «ВетИС» площадке, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По основным видам деятельности ИП мог торговать мясом и рыбой в магазинах, но с 12 января по 3 марта на площадке оформили 46 производственных сертификатов. В сопроводительных документах тип сырья не совпадал с выработанной продукцией, а объем сырья не соответствовал объему готовой продукции.

Специалисты Россельхознадзора аннулировали документы о происхождении товаров и исключили площадку из реестра информационной системы в области ветеринарии. Регистрация уполномоченного лица за внесение ложных сведений прекращена.

Материалы по делу были переданы в региональное управление МВД, правоохранители выявили признаки удаленного доступа к системе «ВетИС» через неустановленный IP-адрес.

Информацию о незаконной деятельности передали в Россельхознадзор Московской, Мурманской и Новосибирской областей.

Елена Ковалева