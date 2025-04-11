Защита Голованя

Этой весной исполняется 15 лет сотрудничеству Русфонда с благотворительным центром «Соучастие в судьбе». Наша главная общая цель — защита прав сирот, опекунов и приемных семей. Русфонд вместе с юристами центра обращается к властям, подает иски в суд, рассказывает на страницах средств массовой информации о злоупотреблениях чиновников. Уже 34 года благотворительным центром «Соучастие в судьбе» руководит его создатель Алексей Головань. Как физик-ядерщик решил защищать сирот, переквалифицировался в юристы и стал первым детским омбудсменом Москвы, а потом и уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка, Алексей Иванович рассказал Русфонду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Головань

Фото: Евгения Жуланова Алексей Головань

Фото: Евгения Жуланова

На правах шефской помощи

Алексей Головань родился в Дубне — знаменитом подмосковном наукограде, после школы поступил в МИФИ, и казалось, что его профессия и судьба четко определены на долгие годы вперед. Но все изменилось, когда в 1985 году Алексея вместе с другими студентами направили в подшефную школу-интернат №72, которую власти решили расформировать, а педагоги и воспитанники попросили о помощи.

— Это был необычный интернат — экспериментальный проект Академии педагогических наук,— вспоминает Алексей Головань.— У них была система Макаренко, система разновозрастных отрядов, даже свой детский суд, а еще производственные мастерские, где ребята своим трудом могли зарабатывать деньги для организации досуга. Все это было нетипично для сиротских учреждений того времени. Когда академия закончила свой эксперимент, интернат передали в ведение Государственного управления народного образования, а там ни педагоги со своими передовыми методами, ни сироты, воспитанные по этим методам, не пришлись ко двору. Поэтому интернат решили закрыть под предлогом капитального ремонта, а детей разлучить и разбросать по обычным детским домам. Нас, как шефов, позвали поддержать ребят, помочь с уроками, организовать досуг, но мы поняли, что помощь нужна более серьезная. В итоге мы дошли до ЦК КПСС, рассказали о ситуации «Комсомольской правде» и «Известиям». Это был 1987 год, начало перестройки, когда публикация в газете могла на многое повлиять.

Детский фонд, только лучше

В школе-интернате Алексей Головань познакомился с Евгением Кармановым — одним из преподавателей и по совместительству заместителем председателя правления Советского детского фонда имени Ленина. Карманов пригласил выпускника МИФИ поработать в фонде, где Головань возглавил программу «Теплый дом»: разбирал обращения и жалобы сирот, педагогов и выпускников детских домов. Однако в какой-то момент принципы работы фонда перестали его устраивать. Он был уверен, что помощь должна быть системной, а фонд в основном предпочитал заниматься организацией праздников и развлечений для сирот.

— Тогда мы с коллегой по фонду решили создать свою общественную организацию, где могли бы оказывать сиротам ту помощь, которую считали необходимой. Так в 1991 году возник благотворительный центр «Соучастие в судьбе»,— рассказывает Алексей Головань.— Молва о том, что появилась такая организация, разошлась среди сирот по сарафанному радио. Одна из первых историй была у нас про девочку—выпускницу детского дома, которой дали комнату в коммуналке в центре Москвы напротив Колонного зала Дома Союзов. У девочки оказалась алчная соседка, которая пообещала выкупить у нее комнату, а в итоге обманула: просто подарила ей джинсы и выставила сироту за дверь. Причем эта соседка работала в том самом суде, куда мы подали к ней иск. Это вообще была история в стиле «лихих 1990-х»: к нам приезжали бандиты и угрожали решить вопрос на уровне «стальных пружинок», если мы не перестанем помогать девочке. Но были и другие, «хорошие» бандиты, готовые вступиться за сироту.

В итоге вопрос все-таки решился в суде: соседка поторопилась и не учла, что девочке на момент продажи комнаты не исполнилось еще 18 лет, поэтому сделку признали незаконной. Именно тогда я понял, что без юридического образования будет очень сложно вести дела в судах, и поступил в Московскую государственную юридическую академию (сейчас — Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина.— Русфонд).

Первый детский омбудсмен

В академии Алексей Головань узнал о зарубежном опыте работы уполномоченных по правам человека. И в 2002 году загорелся идеей создать институт уполномоченного по правам сирот. Однако это предложение подкорректировала руководитель Департамента образования Москвы Любовь Кезина.

— Ситуация была крайне необычная. С Любовью Петровной мы конфликтовали во время борьбы за школу-интернат, а тут она взяла и заявила: «Я поддержу законопроект, если это будет уполномоченный по защите прав всех детей Москвы, а не только сирот и если им станет Алексей Головань! Я знаю, что он будет меня критиковать, но, чтобы дело делалось, надо назначить именно его»,— вспоминает Головань.

Новая должность дала ему возможность наконец осуществить свои мечты о системной помощи в том числе и сиротам. При его участии был разработан и принят закон о социальных выплатах из московского бюджета подкидышам и отказникам, и этот закон до сих пор работает:

— Я считал крайне несправедливым, что сироты, у которых родители лишены родительских прав или умерли, получают алименты или пенсию по потере кормильца, а отказники выходят из детского дома с нулем на счете в сберкнижке. Даже самое небольшое пособие может дать более легкий старт во взрослую жизнь. Еще одна важная история — принятие закона о выплатах денежных средств опекунам и попечителям. Раньше выплаты опекунам прекращались, когда сироте исполнялось 18 лет, и возобновлялись, после того как он поступал в вуз или колледж. А если сироте 18 лет исполнилось в ноябре, а в колледже он начнет учиться только в сентябре следующего года? На какие средства ему предстоит жить еще почти целый год? И это был не единственный пробел в законодательстве, который нам удалось ликвидировать.

В 2009 году Алексей Головань был назначен на пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, но проработал всего четыре месяца, так и не успев применить свой системный подход на федеральном уровне. Хотя московские законы, разработанные им или при его участии, стали образцами для изменения «сиротских» законодательств во многих регионах страны.

Возврат к адресной помощи

В последние годы ситуация с защитой прав сирот стала сложнее. Бюджетных денег стало меньше, поэтому государство думает больше о том, как бы сократить льготы и прочие преференции сиротам, а не о том, как их расширить. Региональные суды зачастую выступают на стороне чиновников, а не сирот, добиться справедливости удается, только добравшись до самых высоких инстанций — Верховного или даже Конституционного суда. И юристы центра с этим успешно справляются.

— Сейчас продвигать системные законопроекты в отношении сирот стало практически невозможно. Чиновникам это просто не нужно, и все наработки остаются на бумаге,— говорит Алексей Головань.— Например, предложение по освобождению сирот от выплаты долгов ЖКХ. Его поддержали президент и депутаты, но чиновники на местах его благополучно заболтали. И до сих пор все зависит от региона: где-то сиротам дали такие льготы, а где-то — нет. Мы в благотворительном центре, по сути, снова возвращаемся к адресной помощи. К сожалению, помощи нужно много, и оказать ее силами одной организации, которая находится в Москве, довольно трудно. Законы в целом изменить сейчас практически невозможно, но мы пока еще можем помочь конкретному сироте в его конкретной беде. Значит, надо продолжать работать.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда