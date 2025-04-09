Госдума приняла закон об усилении безопасности на зрелищных мероприятиях

Депутаты Госдумы сегодня, 9 апреля, одобрили законопроект об усилении мер безопасности на зрелищных мероприятиях во втором и третьем, окончательном, чтении. Теперь инициатива будет направлена на рассмотрение в Совет федерации.

Согласно предложенным поправкам к закону «Основы законодательства РФ о культуре», организатор зрелищных мероприятий совместно с собственником и пользователем будут обязаны принимать меры для обеспечения общественного порядка и безопасности. Организатору также нужно будет заранее уведомить орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления о тематике и месте мероприятия, о собственнике объекта, планируемом количестве участников и о мерах, которые будут приняты для обеспечения безопасности.

В свою очередь, власти должны будут документально подтвердить, что их уведомили, и проинформировать после этого органы внутренних дел и «другие заинтересованные органы и учреждения». Кроме того, поправками предписывается проводить зрелищные мероприятия с соблюдением требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий.

Авторами законопроекта стали первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, бывший председатель комитета по культуре Елена Ямпольская (ныне советник президента) и глава комитета по безопасности Василий Пискарев (все — «Единая Россия»), а также группа сенаторов во главе с Лилией Гумеровой. Инициатива была внесена в Госдуму 24 апреля 2024 года, а поводом для ее разработки стал теракт в «Крокусе».

Божена Иванова