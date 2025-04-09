В ЯНАО мигрантам запретят работать в торговле, сферах общепита и образования

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) утвердили изменения в постановление, касающиеся запрета на трудоустройство мигрантов на основании патентов в ряде сфер, следует из документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Согласно тексту постановления, запрещается привлечение иностранных граждан к трудоустройству в сферах образования, медицины, общепита, оптовой и розничной торговли. Кроме того, запрет распространяется на административную и социальную сферу, учреждения и организации культуры и спорта. Мигранты не смогут работать в транспортной отрасли, обрабатывающих производствах и сфере обслуживания. Запрет, будет действовать до конца 2025 года.

Хозяйствующие субъекты должны привести численность используемых иностранных работников в соответствие с требованиями постановления в установленные сроки.

Напомним, Дмитрий Артюхов сообщал о разработке предложения по дополнительным ограничениям на работу трудовых мигрантов в марте. «Год назад Россия испытала огромное потрясение, зверский теракт в "Крокус Сити Холле" унес жизни 145 граждан. Известно, кто это совершил. Ямал — многонациональный регион, к нам на работу приезжают со всей страны и государств ближнего зарубежья. Процент мигрантов в рабочей силе стабильно высок, но впервые мы фиксируем обеспокоенность жителей этой проблемой, и эти тревоги не на пустом месте»,— заявлял ранее глава Ямала.

В мае 2024 года, Дмитрий Артюхов подписал постановление, согласно которому иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность по патентам, теперь запрещено заниматься пассажирскими перевозками в ЯНАО. В декабре губернатор отметил, что власти намерены ужесточить миграционную политику Ямала.

Полина Щуцкая