Мигрантам запретят работать в школах и больницах ЯНАО

Департамент региональной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) совместно с правоохранительными органами разработает предложение по дополнительным ограничениям на работу трудовых мигрантов «в большинстве сфер», включая направления образования и здравоохранения. Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

«Год назад Россия испытала огромное потрясение, зверский теракт в "Крокус Сити Холле" унес жизни 145 граждан. Известно, кто это совершил. Ямал — многонациональный регион, к нам на работу приезжают со всей страны и государств ближнего зарубежья. Процент мигрантов в рабочей силе стабильно высок, но впервые мы фиксируем обеспокоенность жителей этой проблемой, и эти тревоги не на пустом месте»,— сказал глава Ямала, добавив, что власти округа должны «действовать решительно, чтобы предупредить потенциальную угрозу».

Ранее, в мае 2024 года, Дмитрий Артюхов подписал постановление, согласно которому иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность по патентам, теперь запрещено заниматься пассажирскими перевозками в ЯНАО. В декабре губернатор подчеркнул, что власти намерены ужесточить миграционную политику Ямала. «В сферах занятости, в которые можно привлекать мигрантов, будут определенные ужесточения, будет более точечная работа. Мы будем следить за безопасностью в широком смысле этого слова, а система видеонаблюдения одна из самых эффективных мер, будем развивать»,— сказал он. В ходе доклада о положении дел в округе господин Артюхов отметил, что власти планируют подключить в единую систему видеонаблюдения региона 1 тыс. камер до конца 2025 года. Сегодня на территории Ямала работают 4 988 видеокамер, которые помогли раскрыть 373 преступления в 2024 году.

Василий Алексеев