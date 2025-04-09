Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова делится историей успеха лондонского дилера и создателя одного из самых влиятельных бизнесов в Великобритании Уилла Фишера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christopher Horwood / Christie's Фото: Christopher Horwood / Christie's

В онлайн-журнале Christie’s вышла отличная статья про основателя Jamb Уилла Фишера — лондонского дилера и создателя одного из самых влиятельных бизнесов в Великобритании по продаже антикварной мебели, предметов интерьера, света и их реконструкций. В 1977 году, когда ему было десять лет, Уилл Фишер написал письмо тогдашнему председателю Christie’s South Kensington Биллу Бруксу с просьбой о работе. Но интереснее не этот факт из биографии амбициозного мальчика, а ответ. Как вспоминает Фишер в статье, Брукс ответил и пригласил его на обед с директором, ему провели экскурсию, и где-то есть фотография, на которой Уилл на трибуне с молоточком. В конце Брукс сказал: «Если у тебя останется эта горящая страсть, когда тебе исполнится 16, позвони мне». И еще более удивительное: когда Фишеру исполнилось 16 лет, он принял предложение Брукса и начал работать на складе Christie’s.

Одним из его первых коллег был Эд Долман, который 27 лет спустя, в 2010 году, стал председателем компании. А после учебы в Манчестерском университете Фишер вернулся в Лондон и начал управлять погрузчиками на антикварном складе, где вскоре получил местечко, из которого мог покупать и продавать. «У меня было коммерческое преимущество. Поскольку я был человеком с погрузчиком, я первым видел каждую доставку. Я занял 500 фунтов у отца своей тогдашней девушки и медленно начал развиваться с этого момента»,— рассказывает он.

Но вернемся в современность. Интересная часть бизнеса Фишера — реконструкции. Так, в 2023 году его компания сделала полную реконструкцию 300-летнего баронского замка на берегу озера Лох-Несс в Шотландии. Как рассказывает Фишер в статье, там одних спален 12 и столько же ванных. Мы сделали всю мебель, интерьерные объекты, ковры и ткани абсолютно с нуля. Как оказалось, интуиция Фишера не подкачала. К 2006 году он основал Jamb. Сегодня у компании, помимо магазина в Лондоне, четыре шоурума в США и производство на бывшем танковом заводе площадью 2,2 тыс. кв. м на юге Лондона.

Анна Минакова