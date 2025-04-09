Руководитель АМЗ опроверг информацию о забастовках рабочих

Руководитель АО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ) Артур Маркарян прокомментировал появившуюся в сети информацию о забастовках рабочих. Как сообщил господин Маркарян «Ъ-Прикамье», эти сообщения не соответствуют действительности. Он уточнил, что у предприятия действительно существуют проблемы с выплатой заработной платы, однако большая часть задолженности уже погашена. «Планируем стабилизировать эту ситуацию до конца апреля», — подчеркнул руководитель АМЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Маркарян.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Артур Маркарян.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

По словам господина Маркаряна, увольнения рабочих — обычная практика для любого предприятия. При этом массового ухода персонала на заводе не происходит. «Завод обеспечен заказами. Люди у нас не бастуют», — отметил Артур Маркарян.

ОАО «АМЗ» — один из старейших заводов России, с 1822 года специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. Выпускает ленточные конвейеры для транспортировки каменного угля, различных руд, строительных сыпучих материалов, калийных, фосфатных и прочих удобрений, пищевой соли. Выручка предприятия в 2024 году составила 844 млн руб. Про этом чистый убыток организации вырос за год более чем в пять раз: со 103 млн до 575 млн руб. По словам Артура Маркаряна, отрицательная динамика показателей была обусловлена сложностями с трансграничными платежами, увеличением ключевой ставки, а также индексацией заработных плат сотрудникам.