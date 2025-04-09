На двух федеральных трассах на Кубани ограничат движение грузовиков

С 1 июня по 15 сентября на территории Краснодарского края вводятся временные ограничения движения грузового транспорта на двух федеральных автодорогах. Речь идет об участке трассы А-146 Краснодар — Верхнебаканский, пролегающем от станицы Северской до Крымска, а также о трассе А-147 Джубга — Сочи, сообщает ФКУ Упрдор «Черноморье».

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В сообщении сказано, что на участке трассы А-146 движение грузовиков и транспортных составов с разрешенной максимальной массой свыше 15 тонн будет ограничено с 8:00 до 20:00. На всем протяжении автодороги А-147 ограничения будут действовать с 8:00 до 21:00 в праздничные и выходные дни, а также с пятницы по воскресенье включительно.

Вячеслав Рыжков