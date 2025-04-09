СКА сократил нападение

Один из главных грандов КХЛ СКА, проваливший очередной сезон, начал, кажется, довольно радикальную кадровую перестройку. Петербургский клуб после поражения в стартовом раунде play-off от «Динамо» покинули сразу три заметных форварда — ветеран Евгений Кузнецов, прошлым летом вернувшийся в Россию из НХЛ, молодой Арсений Грицюк и юный Иван Демидов. Демидов уже подписал контракт с клубом лиги, в которой выступал Кузнецов, «Монреаль Канадиенс». Возможно, в ней же — в «Нью-Джерси Девилс» — окажется и Грицюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард СКА Иван Демидов в матче 1/8 финала Кубка Гагарина против московского «Динамо», 4 апреля

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Форвард СКА Иван Демидов в матче 1/8 финала Кубка Гагарина против московского «Динамо», 4 апреля

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Петербургский СКА объявил о том, что клуб покидают форварды Иван Демидов и Евгений Кузнецов. Еще один нападающий — Арсений Грицюк — сам попрощался с ним, опубликовав пост в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Эти новости последовали за воскресным вылетом петербуржцев из play-off чемпионата КХЛ после проигрыша в шестом матче первого раунда московскому «Динамо». Он завершил, видимо, самый провальный для СКА сезон с того момента, когда клуб превратился в одного из главных грандов отечественной лиги, обладающего колоссальными по ее меркам ресурсами. Команда давно не конвертировала их в Кубок Гагарина, который завоевала дважды — в 2015 и 2017 годах, но все-таки настолько неудачных чемпионатов еще не проводила. В регулярном первенстве СКА финишировал на седьмой позиции в Западной конференции, а в play-off впервые за полтора десятилетия вылетел уже в стартовой стадии.

Текучка состава входит в число характерных особенностей СКА. Но случай, когда одновременно уходят сразу три ведущих игрока, заметный даже по его стандартам.

Они представляют разные поколения. Евгений Кузнецов, которому в мае исполнится 33 года, был самым громким среди приобретений СКА, сделанных перед нынешним сезоном. Кузнецов провел десять лет в клубе НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» вместе с Александром Овечкиным, некоторое время считался полноценной звездой североамериканской лиги.

Правда, в СКА он очутился после довольно турбулентного периода в карьере. Кузнецов в 2024 году проходил программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от различных зависимостей, и был обменян «Вашингтоном» в «Каролина Харрикейнс». Турбулентным был и его единственный сезон в СКА. Кузнецов часто пропускал матчи — иногда из-за травм, иногда по причинам, не получавшим четкого объяснения. В регулярном чемпионате его результативность была на неплохом уровне (37 очков в 39 играх), но в play-off он набрал всего три балла. Клуб расторг с ним контракт, истекавший только через три сезона.

Арсений Грицюк, которому 24, перешел в СКА из «Авангарда» в 2023 году, уже успев завоевать со сборной России серебро пекинской Олимпиады. В СКА он был одним из самых стабильных и продуктивных нападающих: 44 очка в 49 матчах регулярного чемпионата, 5 — в play-off.

Наконец, 19-летний Иван Демидов — наиболее яркий вундеркинд КХЛ. В этом сезоне он с 49 очками был лучшим бомбардиром СКА в регулярном чемпионате, а в play-off у него столько же баллов, сколько у Грицюка.

Где продолжит карьеру Евгений Кузнецов, неизвестно, а ситуации с Арсением Грицюком и Иваном Демидовым выглядят подтверждением слов, сказанных после проигрыша «Динамо» наставником СКА Романом Ротенбергом. Он говорил об «агентах и владельцах клубов НХЛ», которые «весь год» «на телефоне» в попытке переманить сильнейших хоккеистов клуба. Оба нападающих отправятся туда, откуда в СКА прибыл Кузнецов. Про то, что Грицюк будет выступать в клубе НХЛ «Нью-Джерси Девилс», задрафтовавшем его еще в 2019 году, сообщил целый ряд источников, а Иван Демидов уже официально заключил трехлетний контракт новичка с «Монреаль Канадиенс».

Этот клуб выбрал его на прошлогоднем драфте под пятым номером. Причем ESPN не сомневается, что он мог бы быть и выше, если бы не опасения некоторых команд насчет того, что Демидов, как часто поступают юные российские хоккеисты, может задержаться с отъездом в Северную Америку, предпочтя провести еще несколько сезонов в КХЛ.

Между тем известие о его контракте с «Монреалем», чьи руководители приезжали в Россию, чтобы понаблюдать за его игрой, означает, что Иван Демидов (СКА указал на существование в соглашении договоренности о возращении в петербургскую команду, если форварду не удастся «закрепиться» в монреальской) уже в ближайшие дни может дебютировать в новой лиге. А его дебют придется на важнейший для монреальцев отрезок сезона.

В их календаре до конца регулярного чемпионата еще четыре матча. «Монреалю» в них надо не допустить катастрофического срыва, чтобы сохранить позицию в «зоне play-off» Восточной конференции. Формально он замыкает ее, но запас прочности у клуба достаточно большой. А его соседом по турнирной таблице является, кстати, «Нью-Джерси», тоже практически обеспечивший себе право участвовать в розыгрыше Кубка Стэнли.

Алексей Доспехов