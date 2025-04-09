Проект реконструкции улицы Малиновского власти Омска оценили в 707 млн рублей

Реконструкция участка ул. Малиновского в Омске протяженностью 1,4 км оценивается в 707 млн руб. без учета стоимости переноса сетей. Сумму назвал директор департамента строительства мэрии Александр Маер.

О ходе подготовки проекта он рассказал на заседании комитета горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Оно состоялось 9 апреля.

Участок ул. Малиновского ограничен проспектом Королева и Красноярским трактом. Реконструкция предполагает ее расширение до четырех полос с шириной полосы 3,75 м. Проектную документацию готовит ООО «Автодорпроект».

По словам господина Маера, расширение дороги затрагивает территорию, находящуюся в собственности АО «Завод сборного железобетона №6». На ней расположены парковки. В настоящее время мэрия ведет с заводом переговоры о вариантах решения этой проблемы. «Это самая основная наша проблема, которая тормозит с заходом на экспертизу»,— констатировал директор департамента. Он предположил, что итоговый проект, согласованный Госэкспертизой, будет получен в августе.

Валерий Лавский