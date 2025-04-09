Майнерам запустили калькулятор

Федеральная налоговая служба запустила налоговый калькулятор для майнеров. Теперь энтузиасты криптодобычи могут сверить котировки основных цифровых валют прямо на сайте службы. На ресурсе собираются курсы с основных площадок. Впрочем, налоговики предупреждают, что ответственность за обновление данных не несут. Как работает сервис? И насколько точными окажутся котировки налоговиков? Разбирался Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

После того, как в начале февраля появилась возможность отчитаться о полученной криптовалюте в личном кабинете, у майнеров к налоговикам оставался один принципиальный вопрос: что брать за точку отсчета? Сервис ФНС после выбора биржи и типа валюты дает возможность посчитать не только стоимость полученного актива, но и себестоимость при его продаже. Если монета торговалась на нескольких площадках, нужную котировку можно выбрать из предложенного списка. Расчет делается в рублях.

Использовать калькулятор могут и инвесторы, но рассчитан он на частных майнеров и операторов криптодобычи, говорит основатель компании NGE Farm и член Совета Ассоциации промышленного майнинга Дмитрий Зуев: «Мы в моменте посчитали, и разница от среднего составила 10%. При этом закон нам позволяет плюс-минус 20%, поэтому это в вилку укладывается. И, самое главное, есть хронология, и не нужно потом доказывать налоговому инспектору, что ты правильно все посчитал, и так далее. У тебя всегда есть доказательства: вот сайт ФНС, вот я выбрал такую-то площадку — все. Это то, что от них ждали».

Отчитываться нужно через месяц после зачисления криптовалюты на кошелек, но не позднее 20 числа. Сервис приводит данные тех бирж, где объем торгов выше 100 млрд руб. При этом в своих декларациях разрешено использовать и котировки других площадок. Методология получения курса традиционная, отмечает гендиректор «Консалтингово-аналитического союза» Артем Генкин: «Для правильного справедливого определения курса, конечно, важно, на какую вы смотрите картинку. Налоговые органы оставляют за собой право пересматривать состав пула криптобирж, на основе которых они надеются получать и транслировать данные. Этот механизм кажется мне справедливым.

С другой стороны, он неизбежно будет вызывать споры в силу того, что сверхволатильность этого актива всегда оставляет неопределенность в том, где же его настоящая рыночная цена».

Закон о майнинге действует уже пять месяцев, но лакуны в его применении остаются. Криптодобычей легально могут заниматься индивидуальные предприниматели и компании, зарегистрированные в реестре. Частники могут майнить в пределах лимитов энергопотребления. Котировки от налоговой службы могут отличаться от биржевых, но закон дает майнерам право на погрешность.

Доход определяется по среднему курсу с возможностью вычета 20 процентов, объясняет налоговый юрист Михаил Успенский. По его словам, кросс-курс от ФНС формируется именно так: «Использование разных курсов с разных площадок является как раз налоговым правонарушением. К счастью, с введением простого и понятного раздела на сайте налоговой службы определение кросс-курсов существенно упростится. На сайт попали мощнейшие криптоплощадки, которые тратят огромное количество усилий на то, чтобы их кросс-курсы старались быть приближенными к реальности».

Предложенный калькулятор поможет бухгалтерским службам майнинговых компаний, но от ФНС ждут еще большей ясности в диалоге с отраслью, говорит основатель компании Asgard Mining Solutions Роман Малышев: «В целом, они дают суточное закрытие именно торгов. Криптовалюта же добывается ежедневно. Не хватает разъяснений, как все-таки правильно использовать это при бухучете, потому что есть такой термин, как "дата признания дохода". До сих пор каких-то комментариев со стороны налоговой пока не было относительно того, когда у тебя криптовалюта появляется на пуле или все-таки на кошельке».

Так или иначе, сервис повышает прозрачность рынка: речь о больших суммах компании платят налог на прибыль в 25%, в физлица — НДФЛ по прогрессивной ставке.

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Станислав Крючков