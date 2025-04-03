Стейблкойны оказались заменяемы

Ряд криптоплощадок без уведомления конвертировали стейблкойн USDT в цифровую валюту USDC. Во всяком случае, сообщения об этом встречаются в профильных чатах участников крипторынка. Это может происходить без предварительного согласия владельцев кошельков. USDT— валюта, эмитентом которой является американская компания Tether. Ее цена привязана к стоимости одного доллара. На рынке Евросоюза для хождения этой валюты есть ограничения. USDC, напротив, от ограничений свободна. В среду, 2 апреля, компания Circle, которая является эмитентом USDC, подала заявку о выходе на Нью-Йоркскую фондовую биржу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Принудительный перевод может быть связан со стремлением небольших бирж отказаться от привязки стоимости USDT к доллару, считает консультант по криптовалютам Сергей Пушкарев: «Некоторые не очень добросовестные биржи на этом пытаются сыграть, это биржи третьего эшелона с небольшими объемами, с небольшим количеством пользователей. Ни Binance, ни Bybit, ни OKX, ни американские биржи в первом приближении не получают ни потерь, ни выгод, потому что и USDT, и USDC остаются привязанными к доллару и стоят все тот же доллар.

Единственное, что они теряют, это, возможно, какую-то гибкость. USDT легче конвертировать, чем USDC. Тарифы влияют на курс доллара, а стейблкойны привязаны к доллару. То есть эмитенты вынуждены поддерживать их стоимость. При желании владельца стейблкойна продать его эмитент должен его купить. Возможно, биржи, которые готовы так грязно играть со своими клиентами, надеются на то, что будет момент, когда цена отвязывается от $1, и эмитент не может поддержать привязку. Возможно, они что-то знают».

Бизнес-модель обеих компаний, которые выпускают USDT и USDC, состоит во вложениях в американские гособлигации. Это обеспечивает привязку к курсу доллара. Одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа было создание законодательства для регулирования стейблкойнов. USDT теряет популярность, поскольку компания-эмитент этой валюты не смогла решить вопросы с легализацией на европейских площадках, а цифровая валюта USDC, напротив, соответствует регуляторике ЕС, считает аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков:

«Есть тенденция на сокращение USDT на регулируемых криптобиржах, особенно в Европе. Безусловно, тренд на регулирование наблюдается, в этом смысле USDС (стейблкойн от компании Circle) более регулируем.

Если говорить о Евросоюзе, USDС соответствует требованиям, которые предъявляют регуляторы, в рамках нового принятого законодательства, а USDT просто не может быть представлен на европейских биржах.

Одним из требований к компаниям, которые предлагают свои стейблкойны в ЕС, является то, что это должно быть юридическое лицо, зарегистрированное на территории ЕС. Соответствующий объем средств обеспечения данного стейблкойна должен храниться на банковских счетах в Евросоюзе. По сути, это полностью должен быть проект, легализованный и локализованный для Европы. Просто компания Circle для себя эти вопросы решила, а Tether пока нет».

Капитализация USDT от Tether составляет $144 млрд, USDC от Circle — $60 млрд. На данный момент это самые крупные стейблкойны на рынке.

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Станислав Крючков