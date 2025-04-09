В Белгороде появится новый спортивный комплекс за 250 млн рублей

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Белгорода» объявило аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на проезде Автомобилистов в облцентре. Начальная максимальная цена контракта — 250 млн руб., следует из данных портала госзакупок. Заявки на участие принимаются до 16 апреля, итоги подведут 18-го.

На земельном участке площадью 9,5 тыс. кв. м планируется строительство двухэтажного спорткомплекса. Предполагается, что единовременная пропускная способность здания составит 900 человек, а общая площадь — 2,5 тыс. кв. м. В ФОКе оборудуют площадки для мини-футбола, баскетбола и лапты, залы единоборств и гиревого спорта, стрелковый тир для лука, полосу препятствий под открытым небом.

Работы по контракту нужно выполнить в два этапа до 30 ноября 2026 года: на первом требуется провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию (до 15 декабря 2025 года), получить положительное заключение государственной экспертизы. Он оценен в 11,3 млн руб. На втором этапе осуществляется возведение объекта и его ввод в эксплуатацию — за 238,6 млн руб.

О проекте спорткомплекса в Воронеже почти за 1 млрд рублей — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова