Уголь придавило пошлинами

Из-за снижения спроса и рисков замедления мировой экономики, которая находится под давлением торговых пошлин, аналитики пересматривают прогнозные цены на энергетический уголь. Россия в таких условиях вряд ли сможет в обозримом будущем вернуться к показателям экспорта угля 2021–2022 годов, хотя поддержать рынок может рост спроса на дешевую угольную генерацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бородинский угольный разрез

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Бородинский угольный разрез

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Аналитики NEFT Research пересмотрели прогноз относительно перспектив рынка энергетического угля на 2025–2026 годы, снизив ожидаемый уровень цен на 13–15% по сравнению с предыдущим расчетом. Как сказано в обзоре компании, на это повлияли текущая негативная динамика рынка и ожидание замедления мировой экономики после введения США торговых пошлин.

Как сказано в обзоре, в первом квартале мировые котировки энергетического угля снизились на 10–15% квартал к кварталу на фоне ослабления спроса из-за теплой зимы и доступности альтернативных видов топлива.

Объемы ввозимого угля в Китай в первом квартале упали до минимума за три года — по некоторым оценкам, на 15% год к году — из-за достаточных запасов в портах и на электростанциях, указывают аналитики. По данным Kpler, которые приводит Reuters, Китай в первом квартале импортировал 67 млн тонн энергетического угля против 85 млн тонн годом ранее. Закупки сократили и другие крупные импортеры — Индия, Япония и Южная Корея.

Новый прогноз NEFT Research предполагает, что в 2025–2026 годах цены на энергетический уголь 5500 ккал на базисе FOB Ньюкасл будут в диапазоне $69–76 за тонну. Котировки в Европе (CIF ARA 6000 ккал) ожидаются на уровне $88–94 за тонну, цены на базисе FOB Ричардс-Бей 6000 ккал (Южная Африка) — $80–89 за тонну.

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Индекс цен на российский энергетический уголь 6000 ккал на северо-западе в 2025–2026 годах NEFT Research прогнозирует в $68–70 за тонну, на юге — $78–80 за тонну. Ожидаемый уровень цен для угля 5500 ккал на востоке — $69–73 за тонну. Прошлый прогноз предполагал, что эти котировки будут на уровнях $79–82, $86–89 и $76–84 за тонну соответственно.

Как считают в NEFT Research, замедление экономики приведет к сокращению потребления угля в Китае — крупнейшем импортере твердого топлива, в Индии темпы роста импортных поставок замедлятся ввиду развития внутренней добычи, а спрос в ряде стран Юго-Восточной Азии будет увеличиваться скромными темпами. S&P Global со ссылкой на источники отмечает, что пошлины США и ответные меры Китая могут подорвать общие настроения рынка и вызвать опасения относительно спроса потребителей.

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По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), индекс на энергетический уголь на базисе FOB Дальний Восток находится на уровне $77 за тонну для угля 6000 ккал и $68–69 за тонну для угля 5500 ккал. Котировки на базисе CFR Китай — $75 за тонну. Директор ЦЦИ Евгений Грачев говорит, что на снижение цен до этих уровней повлиял рост предложения угля, в первую очередь увеличение добычи в Китае. Но, по его словам, низкие цены сейчас создают проблемы не только для экспортеров угля, но и для местных китайских производителей. Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов отмечает, что при текущей конъюнктуре некоторые угледобывающие компании сдерживают производство и отгрузку. «Рассчитываем, что это активизирует спрос и положительно скажется на российских котировках»,— говорит он.

Как отмечается в обзоре NEFT Research, неблагоприятная мировая конъюнктура окажет давление на экспортный потенциал российской отрасли.

Аналитики допускают, что отгрузки за рубеж в обозримом будущем не восстановятся до показателей 2021–2022 годов, учитывая отмену квот на вывоз угля на восток для большинства регионов. В 2021–2022 годах экспорт угля из РФ был на уровне 227 млн тонн и 210 млн соответственно. По оценкам Минэнерго, которые приводили собеседники “Ъ”, текущая динамика грозит сокращением экспорта угля из РФ в 2025 году на 29,4 млн тонн, до 166,5 млн тонн. Как отмечает господин Котов, положение угледобывающих компаний будет зависеть от мер господдержки, которые обсуждаются на уровне правительства (см. “Ъ” от 19 марта). В противном случае ситуация для угольщиков усугубится, возможна волна банкротств, так как запас прочности от предыдущего «сытого» периода заканчивается, считает Александр Котов. Собеседники “Ъ” в угольных компаниях на вопросы не ответили.

Хотя ряд аналитиков считает, что обострение торговых противостояний может и поддержать угольный рынок. По словам Евгения Грачева, в кризис обычно приоритет отдается более дешевым источникам энергии, поэтому сценарий более устойчивого спроса на дешевую угольную генерацию также вероятен. Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников говорит, что в таком случае угольные котировки до конца года могут вырасти на $5–10 за тонну, российский экспорт при этом сократится на 5–7% в сравнении с прошлогодним уровнем.

На рынке металлургического угля существенного ухудшения конъюнктуры аналитики пока не ожидают. Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что Китай вряд ли существенно сократит выплавку стали, а Индия планирует почти утроить производство за пять-семь лет. При этом, по его словам, на рынке нет новых крупных проектов, кроме российских. И хотя при текущих ценах экспорт полутвердых и мягких марок коксующихся углей может находиться на грани рентабельности, экспорт твердого коксующегося угля с месторождений в Якутии остается экономически привлекательным, указывает аналитик. Он ожидает, что цены на твердый коксующийся уголь могут вернуться к уровню $200 за тонну на горизонте трех-шести месяцев.

Анатолий Костырев