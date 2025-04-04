Уголь ушел в отрицание

Доходность экспорта отдельных марок энергетических углей в восточном направлении в марте ушла в отрицательную зону. За последнюю неделю месяца показатель снизился до минус 358 руб. на тонну. В апреле аналитики не ждут улучшения ситуации, хотя некоторую поддержку мировым ценам могут оказать ответные шаги импортеров угля на пошлины США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Угольный терминал в морском порту Ванино

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Угольный терминал в морском порту Ванино

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Нетбэк на кузбасский энергетический уголь калорийностью 5500 ккал на кг на условиях FOB Восточный к 30 марта опустился до минус 358 руб. на тонну, подсчитали в NEFT Research. За неделю размер отрицательного нетбэка вырос на 90 руб. В недельном сравнении нетбэки снижаются с начала года, отрицательными значения стали с 16 марта.

Для энергетического угля калорийностью 6000 ккал на кг нетбэк на условиях FOB Восточный на 30 марта остается положительным — 568 руб. на тонну, что на 10,6% меньше, чем неделей ранее. Нетбэки этого вида угля при поставках в порты Балтики и Тамань за неделю снизились на 3,1% и 1,4% — до 926 руб. и 1,1 тыс. руб. на тонну соответственно.

«Расчетный нетбэк внешних поставок энергетического угля продолжил сокращаться по всем направлениям на фоне нисходящей динамики цен и укрепления курса рубля, а текущий уровень себестоимости производства — в среднем 3,5–4 тыс. руб. на тонну»,— указывает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. В этих условиях некоторые производители планируют с апреля приостановить экспорт — у них заканчиваются долгосрочные контракты. Другие видят выход в новом пересмотре тарифов на перевалку и активизации отгрузок в южном направлении, добавляет эксперт.

4 тысячи рублей за тонну составляет средняя себестоимость добычи энергетического угля в РФ

Экспортные ценовые индексы ЦЦИ на энергетический уголь в марте снизились в среднем на 8%, а нетбэк для кузбасских производителей в восточных портах — более чем на 70%, говорит директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Евгений Грачев. В апреле улучшения экспортной ценовой конъюнктуры в ЦЦИ не ожидают. S&P Global в обзоре отмечает, что китайский спрос на импортный энергетический уголь слаб из-за больших запасов и более конкурентоспособных внутренних цен и в апреле страна, вероятно, сократит морской импорт относительно марта. Потребление энергетического угля в апреле и мае может вырасти в Индии, где начнется пополнение запасов в преддверии сезона муссонов, говорится в обзоре. В качестве интересных направлений могут рассматриваться также Южная Корея и Пакистан, где в 2024 году запущены новые угольные электростанции, но конкуренция за их заказы будет жесткая, добавляет промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Переориентация на внутренний рынок едва ли может поддержать маржинальность бизнеса, отмечают в NEFT Research:

«Стоимость тонны энергетического угля марки Д на внутреннем рынке не покрывает даже себестоимость производства, в некоторых регионах опускаясь на уровень 2,5 тыс. руб. за тонну».

Дополнительное давление на рынок оказывает завершение отопительного сезона и относительно теплая погода, отмечается в обзоре аналитиков. В апреле внутренний спрос на энергетический уголь будет не просто на низком уровне, а может и вовсе остановиться, допускает Александр Котов.

Положительным фактором для рынка может стать обострение торговой войны. Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что ожидания рецессии в США и в мировой экономике могут оказывать давление на цены на сырьевые товары, но ослабление доллара США против корзины мировых валют — традиционный драйвер для цен на сырье. На уголь, продолжает аналитик, приходится более 50% энергобаланса Китая, Индии и ряда других стран Глобального Юга, а новое предложение этого топлива на среднесрочном горизонте выглядит ограниченным, так как новые проекты в большинстве стран почти не развивались. Потому, отмечает он, динамика цен будет во многом зависеть от ответных шагов Китая, Индии и ряда других стран на американские тарифы и развития геополитической ситуации.

Полина Трифонова