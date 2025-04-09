Оборонный завод «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге эвакуировал персонал из-за учений

В Екатеринбурге оборонное предприятие «Уралтрансмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») в ходе учений провело эвакуацию сотен сотрудников. «Все были на рабочих местах через 10 минут»,— рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Рабочих по сигналу тревоги вывели на улицу и показали бомбоубежища.

«Уралтрансмаш» производит самоходные артиллерийские установки и гусеничные минные заградители, а также изготавливает продукцию гражданского назначения, например, трамваи.

Ранее в Екатеринбурге из-за оставленного бесхозного чемодана эвакуировали студентов, преподавателей и сотрудников Уральского Федерального университета (УрФУ). Инцидент произошел в корпусе на проспекте Ленина, 51.

Ирина Пичурина