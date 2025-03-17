Студентов УрФУ эвакуировали из-за забытого чемодана
В Екатеринбурге из-за оставленного бесхозного чемодана эвакуировали студентов, преподавателей и сотрудников Уральского Федерального университета (УрФУ), сообщили в пресс-службе вуза.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Инцидент произошел в корпусе на проспекте Ленина, 51 — в здании Уральского государственного университета (УрГУ). На текущий момент учебный процесс уже восстановлен.
Напомним, в конце декабря в центре Екатеринбурга на проспекте Ленина эвакуировали Главпочтамт — причиной послужила подозрительная посылка, которую оставил один из клиентов.