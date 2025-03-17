Студентов УрФУ эвакуировали из-за забытого чемодана

В Екатеринбурге из-за оставленного бесхозного чемодана эвакуировали студентов, преподавателей и сотрудников Уральского Федерального университета (УрФУ), сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Инцидент произошел в корпусе на проспекте Ленина, 51 — в здании Уральского государственного университета (УрГУ). На текущий момент учебный процесс уже восстановлен.

Напомним, в конце декабря в центре Екатеринбурга на проспекте Ленина эвакуировали Главпочтамт — причиной послужила подозрительная посылка, которую оставил один из клиентов.

Ирина Пичурина