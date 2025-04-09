Геополитика вплетается в арт-рынок

Геополитика пошатнула мировой рынок искусства. Продажи крупнейших аукционных домов и арт-дилеров падают второй год подряд. По итогам 2024-го, было заключено сделок на $57 млрд, это на 12% меньше чем годом ранее. Причем процент спада за тот же период увеличился в три раза, следует из отчета Art Basel и UBS. Что привело к кризису на рынке искусства? И как к нему адаптируется бизнес? Расскажет Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lam Yik / Reuters Фото: Lam Yik / Reuters

После пандемии коронавируса рынок искусства охватила эйфория. Продажи вернулись к привычным показателям почти в $64 млрд. Но спустя всего два года настроения сменились, эксперты заговорили о застое, поскольку крупных продаж стало слишком мало. Культурный обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич не удивлен:

«Рынок этот зависит от эмоционального состояния покупателя. Политическая ситуация в мире крайне нестабильная, с неявными перспективами, она не позволяет совершать эмоциональные покупки, которыми, собственно говоря, и живет художественный рынок».

Для арт-дилеров ситуация выглядит тревожно: на рынке заметный дефицит так называемых голубых фишек. Это при том, что в Европе хранится большое количество работ известных мастеров. Но из-за мировой турбулентности владельцы произведений устанавливают высокий ценник и, опасаясь неудач, либо откладывают сделки, либо проводят их в частном порядке. Предсказать, какая будет обстановка к старту аукциона, практически невозможно.

На этом фоне, пишет Bloomberg, общая стоимость 10 самых дорогих картин в 2024-м снизилась по сравнению с успешным 2022-м в полтора раза. А трендом стали более доступные лоты, отмечает директор Московской школы современного искусства Михаил Левин: «Фокус игроков, которые делают серьезные вложения, если мы говорим про произведения с эстимейтом не меньше $10 млн, в большей степени направлен на сохранение своих капиталов или поиск, как сберечь от дальнейших потрясений свой бизнес. Конечно, средний ценовой сегмент не может компенсировать. Объем рынка в первую очередь делается за счет крупных игроков и больших продаж».

В современном искусстве спрос также снижается из-за того, что инвесторы не понимают, насколько окупятся вложения. Поэтому и они предпочитают искать новых Уорхолов, Баския и Рихтеров. В итоге продажи упали на треть до без малого $1,5 млрд — это шестилетний минимум. Бизнесу приходится перестраиваться, рассказывает директор Аукционного дома Art Sale info Константин Бабулин: «Очень многие галереи стали переквалифицироваться в аукционные дома. "Живые" торги, которые проводили в залах, уходят в онлайн. Это связано с сокращением расходов, а именно: печать бумажных каталогов, аренда залов, приглашение гостей и рекламная кампания. Когда цены начинают падать, доходы сокращаются».

Ситуацию на рынке дополнительно осложняют действия Дональда Трампа — пошлины, которые вводит американский президент вызвали хаос в мировой торговле. А беспрепятственное перемещение товаров через границы крайне важно для арт дилеров. И на этом фоне искусство становится слишком долгосрочной инвестицией, считает основатель Фонда современного искусства MaxArt и коллекционер Максим Агаджанов: «Влияние пошлин Дональда Трампа приведет к тому, что сделки из США перенесут в Европу, а долгосрочный рынок фрагментируется. США, возможно, начнут терять доминирование. Быстрого восстановления не произойдет. Искусство теперь — долгосрочный актив.

Что делать? Диверсифицировать портфель, меньше зависеть от топ-лотов, смотреть на emerging markets — Латинская Америка, Ближний Восток — использовать падение для долгосрочных вложений».

Впрочем, если за рубежом продажи на рынке искусства просели на 15-20%, то на российском рынке дела идут еще хуже. Потери отечественных аукционных домов могут достигать и 40%.

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Даниил Бабкин, Анжела Гаплевская