В селе Илларионовка в Сочи вместо крематория создадут кладбище

Администрация Сочи сформировала земельный участок площадью 10 га в селе Илларионовка для строительства нового кладбища вместо ранее планировавшегося крематория. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«С целью строительства нового кладбища администрацией муниципального образования городской округ город-курорт Сочи сформирован земельный участок, расположенный в селе Илларионовка Адлерского внутригородского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, площадью 100 тыс. кв. м, разрешенное использование для размещения кладбищ, вид разрешенного использования ритуальная деятельность»,— говорится в ответе управления.

Возведение крематория было предусмотрено генеральным планом города. В мае 2024 года местные власти обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой разъяснить возможность постройки объекта по концессии. ФАС пояснила, что похоронные объекты не входят в перечень доступных для концессионных соглашений согласно законодательству, поэтому строительство невозможно.

Управление по организации похоронного дела сообщило о стабильной ситуации с земельными ресурсами для захоронений в городе. В связи с ростом населения проводятся работы по приведению территориальных зон в соответствие с функциональными зонами Генерального плана для расширения кладбищ.

По данным Генерального плана, свободная площадь для захоронений на действующих кладбищах составляет 97,1 га. Для соблюдения нормативов планируется выделение новых участков для ритуальных услуг общей площадью 63,59 га. Таким образом, общая площадь кладбищ, доступная для захоронений, достигнет 160,69 га, что полностью удовлетворит потребности города.

В 2024 году в Сочи также был утвержден проект «Цифровизация мест захоронения», который создаст информационную базу примерно для 200 тыс. мест захоронений с внесением данных в географическую информационную систему.

Мария Удовик