Сотрудницу МИД РФ сутки продержали в приграничной зоне аэропорта во Франции

Пограничная служба Франции задержала сотрудницу МИД России, у нее изъяли компьютер и телефон, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. С ее слов, сотруднице МИД вовремя не выдали визу. Она провела сутки в пограничной зоне, но в итоге французская сторона разрешила ей въезд.

Для объяснения ситуации в российский МИД вызвали посла Франции в Москве Николя де Ривьера. Госпожа Захарова пригрозила Франции «последствиями». «Российское посольство в Париже направило в МИД Франции ноту протеста. В ходе беседы в МИД России выразили решительный протест руководству посольства Франции в Москве... Оставлять это без последствий мы не намерены»,— сказала госпожа Захарова на брифинге.

Какими могут быть ответные меры российской стороны, не уточняется. МИД Франции пока никак не комментировал ситуацию.

В апреле 2022 года на фоне российской военной операции нар Украине Франция выслала десятки сотрудников российской дипмиссии. В мае Россия сообщила о высылке 34 французских дипломатов. В июне того же года Россия объявила сотрудника посольства Франции персоной нон грата.