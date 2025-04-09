Дефицит консолидированного бюджета РФ за январь—февраль вырос до 3,8 трлн рублей

В январе—феврале 2025 года консолидированный бюджет России был исполнен с дефицитом 3 трлн 805 млрд руб., следует из данных федерального казначейства. Дефицит консолидированного бюджета в январе составлял 720,6 млрд руб., в феврале — 3 трлн 84,4 млрд руб., уточняет «Интерфакс». За аналогичный период 2024 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 412,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

За первые два месяца текущего года доходы консолидированного бюджета составили 8 трлн 539,1 млрд руб. (рост на 12,9% в годовом выражении по сравнению с 9 трлн 648,1 млрд руб. в январе—феврале 2024 года). Расходы увеличились на 16,3% год к году, до 12 трлн 344,1 млрд руб. (против 10 трлн 60,4 млрд годом ранее).

Минфин 8 апреля сообщил, что дефицит федерального бюджета за январь—март 2025 года составил 2,173 трлн руб., или 1% ВВП. Это больше запланированных на весь год 1,2 трлн руб., или 0,5% ВВП, но уже меньше итога первых двух месяцев — 2,7 трлн руб., или 1,3% ВВП. Внушительный дефицит начала года вызван применяемой уже третий год практикой опережающего авансирования предстоящих бюджетных трат.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет рассчитался с авансами».