Бюджет рассчитался с авансами

Период опережающего авансирования госконтрактов и ускоренных госзакупок в марте, по всей видимости, завершился — в минувшем месяце федеральный бюджет был закрыт с профицитом, а накопленный за первый квартал дефицит стабилизировался. Как сообщил 8 апреля Минфин, доходы января—марта составили 9,05 трлн руб., расходы — 11,2 трлн руб. В результате дефицит бюджета сложился в размере 2,2 трлн руб., или 1% ВВП. Это заметно больше запланированных на весь год 1,2 трлн руб., или 0,5% ВВП, но уже меньше итога первых двух месяцев — 2,7 трлн руб., или 1,3% ВВП.

Напомним, что внушительный дефицит начала года был вызван применяемой властями уже третий год практикой опережающего авансирования предстоящих бюджетных трат (см. “Ъ” за 12 марта). За январь 2025-го было потрачено 4,4 трлн руб., в феврале — 3,6 трлн руб., в марте расходы снизились до 3,2 трлн руб. В результате динамика прироста трат к такому же периоду прошлого года замедлилась по итогам квартала до 9,1% после внушительных январских 64,1%.

Меньше определенности наблюдается относительно доходов бюджета, точнее, их нефтегазовой части. Ненефтегазовые поступления по итогам трех месяцев показали устойчивый рост, составив 6,4 трлн руб. (плюс 10,6% к такому же периоду прошлого года). Однако нефтегазовые доходы сократились — на 9,8%, до 2,6 трлн руб. Как признал в своем сообщении Минфин, «существуют риски снижения» этой части бюджетных поступлений «вследствие ослабления ценовой конъюнктуры».

Поясним, бюджет-2025 верстался исходя из экспортной цены на российскую нефть в $69,7 за баррель. Но с начала года она ниже этого уровня. В январе, по данным Минэкономики, средняя цена Urals была равна $67,7, в феврале — $61,7, в марте — $59 за баррель. Ситуацию осложняет заметно укрепившийся рубль (его ослабление могло бы увеличить налоговые поступления от экспорта). Уже полтора месяца (с 21 февраля) курс доллара к рублю устойчиво держится ниже 90 руб./$ (установленное Центробанком на среду, 9 апреля, соотношение валют — 85,5 руб./$). При этом заложенный при формировании бюджета-2025 курс составляет 96,5 руб./$.

Минфин ранее отмечал, что при сохранении цены нефти ниже $60 за баррель итоговый дефицит бюджета может быть больше запланированного, добавив к нему до 1% ВВП. Если нехватку поступлений от нефти и газа не удастся компенсировать ненефтегазовыми доходами, властям, видимо, придется вновь прибегнуть к использованию накоплений ФНБ. Так происходило последние три года (и это сократило ликвидную часть фонда на две трети), но при планировании действующего бюджета Минфин рассчитывал, что в 2025 году деньги ФНБ на закрытие дефицита расходоваться уже не будут.

Вадим Вислогузов