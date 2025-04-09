ФАС признала ненадлежащей рекламу Озон Банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу Озон Банка ненадлежащей. Финансовой организации выдано предписание о нарушении. ООО «Озон Банк» грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как отмечает ФАС, реклама Озон Банка распространялась на видеохостинге и содержала привлекательную информацию о возможности покупки товаров в рассрочку в приложении кредитной организации. При этом в линейке банка не было такого финансового продукта.

«В поясняющей сноске в течение короткого времени трудным для восприятия способом было указано, что услугу предоставляет другая организация — Озон Кредит»,— сказано в сообщении ФАС.

Жалоба на видеоролик поступила в ФАС от ЦБ.

В «Озон Банке» сказали, что уже исполнили предписание ФАС. «Наша цель — предоставлять клиентам достоверную и прозрачную информацию о наших финансовых продуктах, и мы продолжим работать в этом направлении»,— сказано в комментарии банка (есть у «Ъ»).

Это не первый случай, когда рекламу банковских услуг признавали ненадлежащей. 18 марта в этом обвинили Газпромбанк, а в конце февраля по этой же статье на сумму 22 млн руб. оштрафовали сразу четыре банка — Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк.

Екатерина Отрашкевич