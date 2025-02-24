ФАС оштрафовала четыре банка за ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк за распространение ненадлежащей рекламы. Общая сумма штрафа составила 22 млн руб., сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФАС, в телерекламе Альфа-банка содержалась «привлекательная для потребителей» информация о бесплатном счете для инвестиций, а другие сведения приводились в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. В другом ролике говорилось, что «Альфа-банк — лучший банк для бизнеса», при этом не приводилось «объективных критериев сравнения», а текст сносок также был «выполнен трудным для восприятия способом».

Газпромбанк транслировал на рекламной конструкции в Москве информацию о ставке по вкладу 22%, при этом данные об иных условиях вклада, влияющих на сумму доходов, не приводились. Похожую наружную рекламу о ставке по вкладу 20% распространял ВТБ, при этом дополнительные сведения о финансовой услуге банк также представил в ненадлежащем виде.

Т-Банк в своем мобильном приложении разместил рекламный баннер Kaspersky Safe Kids без указания на рекламодателя или его сайт. ФАС напомнила, что распространяемая в интернете реклама должна содержать соответствующую пометку.

С начала 2025 года ФАС уже несколько раз штрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу. В январе регулятор назначил штраф Совкомбанку за рекламу вклада, в том же месяце штраф получил ВТБ. На прошлой неделе ФАС признала ненадлежащей рекламу кредитной карты Промсвязьбанка.