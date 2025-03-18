ФАС признала ненадлежащей рекламу Газпромбанка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей. Потребители не получали полную информацию обо всех условиях финансовых услуг, следует из сообщения ведомства. Против Газпромбанка возбуждено дело, выдано предписание о прекращении нарушений. Компании грозит штраф.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
В службе пояснили, что один из рекламных роликов организации транслировался в теле- и радиоэфире и содержал привлекательные сведения о вкладе по ставке до 25% годовых. В другом телеролике сообщалось, что по карте Газпромбанка предоставляется выгодный кешбэк в размере 35% на все операции.
«При этом сведения о существенных условиях получения финансовых услуг в поясняющих сносках видеорекламы демонстрировались трудным для восприятия способом в течение короткого времени, а в рекламе на радио отсутствовали»,— говорится в сообщении ФАС.
Ранее ФАС оштрафовала за ненадлежащую рекламу Сбербанк. А в конце февраля по той же причине понесли наказание сразу четыре банка — Альфа-банк, Газпромбанк, ВТБ и Т-Банк. Общая сумма штрафа составила 22 млн руб.