Адвокат рассказал, что освобожденный Ефремов вернется к профессии

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко прокомментировал освобождение актера по УДО и рассказал о его дальнейших планах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Михаил Олегович уже освобожден в установленном законом порядке. И отбыл по месту своей регистрации. Я не знаю, откуда взялась информация про реанимобиль. Все хорошо, все прекрасно. Закон не нарушен. Будет лечиться, дальше вернется к своей карьере. Он очень талантливый артист, по своей профессии скучал»,— сказал Юрий Падалко.

Ранее адвокат сообщил, что господин Ефремов уже едет домой. Он не стал пояснять, во сколько артист был освобожден. Корреспондент «Ъ» находился у колонии с семи часов утра. До открытия колонии в восемь ее территория была оцеплена. Через главный пропускной пункт ИК-4 никого не выводили.

Михаил Ефремов вышел из исправительной колонии после четырех с половиной лет заключения. Актер отбывал наказание за смертельное ДТП в ИК №4 и был освобожден по УДО в связи с ухудшением здоровья.

Летом 2020 года Михаил Ефремов не справился с управлением своего автомобиля Jeep Grand Cherokee и выехал на встречную полосу в центре Москвы, после чего столкнулся с фургоном Lada Granta. Водитель второй машины Сергей Захаров погиб. Пресненский суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил его к восьми годам колонии. В результате апелляции срок был снижен до семи с половиной лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Встал на путь невождения».

Сергей Толмачев, Алексеевка; Екатерина Отрашкевич