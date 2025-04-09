Михаил Ефремов вышел из исправительной колонии в Белгородской области

Михаил Ефремов вышел из исправительной колонии после 4,5 лет заключения. Это подтвердили «Ъ» в УФСИН по Белгородской области. Актер отбывал наказание за смертельное ДТП в ИК №4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Михаил Ефремов (второй слева) перед оглашением приговора в 2020 году Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Следующая фотография 1 / 3 Михаил Ефремов (второй слева) перед оглашением приговора в 2020 году Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

По словам адвоката актера Юрия Падалко, господин Ефремов уже едет домой. В конце марта ему было одобрено условно-досрочное освобождение. Причиной стало ухудшение здоровья артиста. 61-летний Михаил Ефремов страдает от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), проявляющейся регулярным кашлем с мокротой, хрипами и общей слабостью.

Оставшиеся 3,5 года наказания господин Ефремов будет отбывать дома под надзором государственных органов с регулярными «отметками» в полиции или ГУФСИН по месту жительства. По данным «Известий», суд запретил Ефремову водить машину.

Утром 8 апреля Telegram-канал Shot писал, что в честь своего освобождения актер планирует устроить фуршет для заключенных. Канал писал, что для мероприятия уже закуплены закуски, фрукты и лимонады. Однако позже УФСИН России по Белгородской опровергла эту информацию.

Авария с участием актера произошла летом 2020 года. Михаил Ефремов не справился с управлением своего автомобиля Jeep Grand Cherokee и выехал на встречную полосу в центре Москвы, после чего столкнулся с фургоном Lada Granta. Водитель второй машины Сергей Захаров погиб. Пресненский суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил его к восьми годам колонии. На апелляции Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Встал на путь невождения».

Екатерина Отрашкевич