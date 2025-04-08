ФСИН опроверг сообщения о фуршете в честь освобождения Ефремова из колонии

Информация о том, что Михаил Ефремов готовит фуршет для заключенных в честь своего освобождения по УДО из колонии в Белгородской области не соответствует действительности. Об этом сообщили в региональном ФСИН.

Михаил Ефремов будет освобожден из колонии завтра, 9 апреля. Под стражей он был с сентября 2020 года. Тогда Пресненский райсуд Москвы признал его виновным в смертельном ДТП в пьяном виде (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ) и назначил восемь лет лишения свободы.

Утром 8 апреля Telegram-канал Shot писал, что «дядя Миша хочет уйти красиво» и «проставиться перед другими заключенными за эти незабываемые 4,5 года». По данным канала, для фуршета в колонии «уже почти все готово» — закуплены фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и отечественные лимонады. На фуршете будут присутствовать заключенные, с которыми у артиста сложились дружеские отношения, пишет Shot.

«УФСИН России по Белгородской области сообщает, что информация, опубликованная в ряде СМИ и Telegram-каналах о якобы организации в исправительном учреждении М. Ефремовым фуршета, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении учреждения. Его приводит «РИА Новости».

Полина Мотызлевская