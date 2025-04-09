Налоговики требуют 5,6 млрд руб. с калининградского табачного производителя

ФНС подала иск к Универсальной сигаретной мануфактуре (UCM, бренды Dakota, K.Ritter) и связанным компаниям о взыскании 5,62 млрд руб. Суд арестовал счета и оборудование производителя, что может парализовать его работу.

ИФНС №27 обратилась в арбитражный суд Калининградской области 3 апреля. В UCM заявили «Ъ», что только получили иск и изучают материалы. Эксперты предполагают, что претензии связаны с неуплатой акцизов — возможно, из-за схем с экспортной продукцией.

UCM — второй по величине производитель табака в регионе после Балтийской табачной фабрики. В 2024 году выручка компании упала на 33%, до 1,8 млрд руб., чистый убыток составил 95 млн руб.

Арест средств ограничивает расходы компании: разрешены только зарплаты, налоги и коммунальные платежи. UCM может ходатайствовать об отмене мер.

По данным Росстата, производство сигарет в России в 2024 году сократилось на 2,4%, до 194 млрд штук.

Подробнее — в материале «Ъ» «У акцизов дело табак».