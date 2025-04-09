Торгцентры незанятости

По итогам первого квартала 2025 года 27% площадей в новых торговых центрах, открытых в Москве за последние три года, оказались вакантными, что втрое больше среднего показателя по рынку. Операторам ТЦ трудно находить арендаторов из-за высокой стоимости отделки и зачастую невыгодного расположения объекта. Ритейлеры же не спешат открывать новые магазины из-за дороговизны заемных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

По итогам января—марта 2025 года доля свободных площадей в новых торговых центрах Москвы (объекты, вышедшие на рынок за последние три года) выросла год к году на 4 процентных пункта (п. п.), до 27%, подсчитали в консалтинговой компании IBC Real Estate. Для сравнения: этот показатель в среднем по рынку за аналогичный период составил 8% — это втрое меньше, чем в новых объектах, уточняют в компании.

Такая высокая вакантность в новых торговых объектах продиктована растущими объемами ввода такой недвижимости в последние три года, поясняет руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. Только в 2025 году к вводу заявлено около 200 тыс. кв. м торговых площадей, что вдвое больше, чем годом ранее, подсчитала она. Текущий год станет рекордным по объемам нового строительства в основном за счет выхода на рынок ряда объектов, строительство которых неоднократно переносилось, поясняет партнер консалтинговой компании Nikoliers Анна Никандрова.

Кроме того, большинство торгцентров, вышедших на рынок в первом квартале этого года, представлены крупноформатными объектами, что также сказывается на росте вакантности, считает директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group Евгения Хакбердиева. Однако, подчеркивает Анна Никандрова, пустуют и торговые центры районного формата, которые активно вводились на рынок с 2022 года. По данным консалтинговой компании CMWP, объем свободных площадей в московских торгцентрах районного формата к началу 2025 года снизился всего на 0,4 п. п., до 10,9%.

Трудности с поиском подходящих арендаторов для операторов новых торгцентров чаще всего возникают из-за высокой стоимости отделки и невыгодного расположения объекта, отмечает Екатерина Ногай. Ритейлеров не привлекают такие объекты и в силу небольшого трафика посетителей. В новых торговых пространствах этот показатель на 10–15% ниже, чем в торгцентрах с уже сложившимся потоком посетителей, добавляет руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

При этом спрос со стороны розничных компаний на новые торговые пространства ограничен. Из-за высокой стоимости заемного финансирования многие ритейлеры замедлили темпы своей экспансии, говорит Анна Никандрова. На замедление открытий новых офлайн-магазинов повлияло активное развитие онлайн-торговли, добавляет Екатерина Ногай.

Ухудшает ситуацию с заполняемостью вводимых в эксплуатацию торговых объектов и сокращение числа новых брендов, выходящих на российский рынок, отмечает Евгения Хакбердиева. К концу 2025 года их количество сократится на 57% год к году, до 22 новых марок, прогнозируют в консалтинговой компании CMWP (см. “Ъ” от 6 апреля).

Тем не менее, по словам Евгении Хакбердиевой, новые торговые объекты смогут заполниться арендаторами в ближайшие два года. Эксперт считает, что увеличить темпы заполняемости владельцам торговой недвижимости помогут внедрение гибридных условий аренды, трансформация торговых центров в многофункциональные досуговые пространства, а также активное привлечение арендаторов из числа операторов фитнеса и фуд-холлов.

София Мешкова, Александра Мерцалова