Покупатель разгулялся по весне

Посещаемость московских торгцентров в конце марта, что нехарактерно для этого периода, увеличилась на 8% год к году. Основной прирост обеспечили крупноформатные объекты, посещаемость которых падала последние три года. Но в отсутствие макроэкономических улучшений позитивный тренд может оказаться краткосрочным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) на неделе 17–23 марта в Москве увеличился на 8% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Наиболее выраженный рост показали крупноформатные объекты с арендопригодной площадью (GLA) более 40 тыс. кв. м. Их посещаемость прибавила 11% год к году. Такой же прирост у торговых центров выходного дня (GLA более 80 тыс. кв. м). В малых и средних форматах (GLA 5–40 тыс. кв. м) увеличение более сдержанное — 7%.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин тоже отметил выраженный рост посещаемости московских торговых центров: на 14% год к году. Это значение превышает и показатель 2023 года, добавил он. Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева говорит, что трафик торговых центров однозначно больше прошлогоднего: «Оживление можно рассматривать как начало восстановления после длительного спада».

Рост трафика в крупных торгцентрах — новый тренд для рынка коммерческой недвижимости.

После ухода с рынка международных брендов весной 2022 года их посещаемость год к году преимущественно снижалась, напоминает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. За прошлый год сокращение составило 2%. Рост трафика наблюдался лишь в районных объектах (см. “Ъ” от 24 октября 2024 года).

Конец марта — необычный период для оживления, традиционно посещаемость в это время показывает сезонный спад после гендерных праздников, говорит Павел Люлин. Всплеск он связывает с ранним приходом весны, который может стимулировать потребителей к обновлению гардероба. Согласно Focus Technologies, посещаемость фешен-ритейлеров в крупноформатных торгцентрах Москвы на прошлой неделе увеличилась на 7% год к году. Ранее этот показатель снижался (см. “Ъ” от 7 марта). Хорошая погода стимулирует и увеличение туристического потока в Москву из соседних областей, он тоже влияет на трафик торговых центров, объясняет Михаил Васильев.

Президент Baon Илья Ярошенко говорит, что рост посещаемости магазинов произошел сразу после установления теплой погоды на неделе 10–16 марта.

«Для фешен-ритейла важно, чтобы погода соответствовала климатической норме»,— поясняет он. Директор по маркетингу Kanzler Алексей Черноокий говорит, что в конце марта трафик магазинов сети в торгцентрах вырос на 7,8% год к году. Он связывает тренд с хорошей погодой и реализацией отложенного спроса. В начале марта было похолодание, напоминает эксперт.

Михаил Васильев отмечает, что посещаемость торговых центров выходного дня растет из-за низкой базы. В прошлом году их трафик просел после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, в результате которого погибли 145 человек, 551 был ранен. Первые две недели после теракта посещаемость некоторых торговых центров в Москве сократилась на 10–15% год к году, говорит Павел Люлин. Но сейчас негативный эффект, по его словам, практически нивелирован. Хотя Илья Ярошенко указывает, что теракт был вечером в пятницу и не мог существенно скорректировать показатели всей недели: спад начался 25 марта и продолжался до середины мая.

Повлиять на посещаемость могли и усилия самих торгцентров.

Столкнувшись с падением трафика, они расширяли развлекательные и ресторанные зоны и обновляли концепции, перечисляет господин Люлин. Хотя не все меры дают позитивный эффект. Алексей Черноокий говорит, что в этом году многие торгцентры проводили акции, приуроченные к 23 февраля и 8 марта, но положительно на трафике они не сказались.

Руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь не исключает, что текущий рост посещаемости торговых центров окажется краткосрочным. «Экономических причин для увеличения товарооборота пока нет»,— отмечает он. Для устойчивого тренда, по словам эксперта, рост год к году должен сохраняться в течение трех месяцев. Павел Люлин считает, что многое будет зависеть от макроэкономических факторов и потребительских настроений.

Александра Мерцалова, Виктория Колганова