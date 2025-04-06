Бренду некуда упасть

На фоне высокой базы прошлого года и низкого уровня свободных площадей в торгцентрах на российском рынке появилось в два раза меньше новых марок, чем годом ранее. Российские бренды продолжают преобладать, у иностранных компаний остаются сложности с выстраиванием бизнес-процессов в России из-за санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О том, что за январь—март 2025 года количество брендов, вышедших на российский рынок, сократилось вдвое год к году, до девяти новых марок, “Ъ” сообщили в консалтинговой компании CMWP. Аналитики уточняют, что более половины из них являются марками российских операторов. Аналогичный тренд фиксируют и в консалтинговой компании Nikoliers: по ее данным, за первый квартал этого года в стране появилось восемь новых ритейлеров, что на 58% меньше, чем годом ранее. Пять из них — российские, добавляют консультанты.

За этот период на российском рынке появились локальные бренды одежды Sashaverse и Vog, а также продавец детских товаров Junion.

одежды Sashaverse и Vog, а также продавец детских товаров Junion. Среди иностранных марок — немецкий обувной ритейлер Kennel & Schmenger, итальянский производитель бытовой техники De’Longhi, китайская мебельная компания Jinkailai и казахстанский бренд из fashion-сегмента Gaissina.

Замедленная динамика выхода на рынок новых ритейлеров продиктована низким уровнем свободных площадей в торговых центрах, отмечает директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group Евгения Хакбердиева. По ее словам, сейчас только в Москве вакансия в торговых комплексах составляет 6,8%, однако большинство из свободных торговых пространств являются малоформатными и предназначены скорее для представителей продуктового ритейла, общепита и фитнес-центров.

Влияет на ситуацию высокая стоимость финансирования, которая превышает рентабельность даже такого востребованного со стороны потребителей fashion-сегмента, говорит вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева. Этот фактор особенно мешает развитию небольших компаний, лишая их достаточного объема средств, поясняет эксперт.

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Кроме того, после ухода из РФ крупнейших международных брендов на российском рынке появилось рекордное число новых марок, поэтому текущее сокращение открытий можно объяснить эффектом высокой базы, считает руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева. Российские бренды, занимающие освободившиеся ниши, по-прежнему преобладают в общем объеме новых открытий, поскольку их запуск проходит значительно быстрее, чем иностранных, отмечает Наталия Кермедчиева.

Иностранные ритейлеры сталкиваются с санкционными ограничениями, поэтому прямой выход на российский рынок для них затруднителен, констатирует руководитель отдела аренды торговых помещений консалтинговой компании CORE.XP Надежда Цветкова. Она объясняет, что сейчас новые зарубежные проекты реализуются через партнерства с местными компаниями, например франшизы и дистрибуции, или замещаются локальными аналогами. Однако, добавляет госпожа Кермедчиева, многие международные марки в условиях текущей политической обстановки предпочитают занимать выжидательную позицию, чтобы не понести репутационных рисков.

В ближайшее время темпы выхода новых марок на российский рынок продолжат замедляться: к концу 2025 года их число сократится на 57% год к году, до 22 брендов, прогнозируют в CMWP. Доля российских марок продолжит преобладать в общем объеме открытий, считает Евгения Хакбердиева. Это подтверждается данными CMWP: около 60% из заявленных к выходу в 2025 году брендов являются локальными марками. В то же время, не исключает Полина Афанасьева, активность иностранных компаний будет сдерживаться вероятным возвращением на рынок РФ крупных международных продавцов.

София Мешкова