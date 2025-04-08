Глава Чувашии Олег Николаев попал в ДТП в Чебоксарах

Глава Чувашской Республики Олег Николаев попал в ДТП в Чебоксарах на автомобиле Genesis, сообщается в соцсетях. Источники «Ъ Волга-Урал» отмечают, что в аварии с участием Genesis и Mazda в столице республики никто не пострадал.

Как сообщают источники «Ъ Волга-Урал», ДТП оказалось мелким, автомобили столкнулись на минимальной скорости.

По информации Telegram-канала Mash, в момент ДТП в машине находились Олег Николаев, его супруга Наталья и водитель. Женщина, управлявшая Mazda, признала свою вину и отметила, что отвлеклась и проехала на запрещающий сигнал светофора.

Влас Северин