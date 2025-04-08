Торг на «четверку»

По данным «Ъ-Прикамье», некоторые застройщики продолжают переговоры о продаже участков Центрального рынка в Перми с владельцем площадки Ревазом Шенгелией. Бизнесмен озвучил его стоимость в 4 млрд руб., причем, кроме земли рынка, купить предлагается еще три торговые площадки города, контролируемые господином Шенгелией, в том числе рынок на ул. Восстания. В компании, управляющей рынком, опровергают ведение переговоров. По мнению экспертов, с учетом стоимости 1 га земли в центральных локациях города в 500 млн руб. заявленная цена актива является «обсуждаемой». Отмечается, что территория рынка может быть интересна федеральным игрокам и пермским застройщикам.



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Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Реваз Шенгелия

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

В Перми снова ведутся переговоры о продаже территории Центрального рынка между владельцем площадки Ревазом Шенгелией и местными девелоперами, рассказал «Ъ-Прикамье» источник на строительном рынке. Господин Шенгелия озвучил стоимость актива — 4 млрд руб. В его состав, помимо Центрального рынка, входят три рынка в разных районах Перми, в том числе, торговая площадка в Мотовилихинском районе, на ул. Восстания, и другие территории, контролируемые бизнесменом.

«Переговоры по-прежнему не ведутся»,— сообщила исполнительный директор Центрального рынка Вера Артемихина.

Центральным рынком управляет ООО «Торговый комплекс „Центральный“», учрежденное Ревазом Шенгелией (он же его гендиректор), основным собственником актива. ТК «Центральный» — крупнейшее по площади торговое предприятие Перми, занимающее порядка 10 га в самом центре города. По сведениям «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за прошлый год составила 226,1 млн руб. (на 2,9% больше, чем в 2023-м), прибыль — 99,8 млн руб. (рост на 107,3% год к году).

ТК «Центральный» сейчас находится в судебных процессах с властями Перми. Четырьмя исками к организации и самому господину Шенгелии мэрия требует освободить участки на ул. Борчанинова, ш. Космонавтов, 20, и в границах улиц Борчанинова и Эпроновской и Бакового переулка от торговых объектов, не соответствующих использованию под дома.

Согласно kartoteka.ru, Реваз Шенгелия в качестве ИП занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Также бизнесмен — учредитель ООО ТЦ «Мотовилихинский», зарегистрированного в 1993 году по ул. Восстания, 25, где находится одноименный торговый центр. Недавно предприниматель создал ООО «Молодежный культурный центр» — организацию, занимающуюся дополнительным образованием детей и взрослых. Помимо того, господин Шенгелия указан соучредителем потребительского общества «Единение» и председателем ПРОО «Православный духовно-просветительский центр им. Иверской иконы Божией матери». Также с конца 1990-х структуры предпринимателя арендовали у администрации несколько участков в Камской долине.

Возможность редевелопмента и развития площадки Центрального рынка обсуждается давно. Нынешние власти рассматривают варианты жилой застройки этой земли, сохранив также место и для торговли. Сделать это предполагается с помощью программы комплексного развития территории. На площадках вокруг рынка уже возводится жилье, в том числе высотное. Рядом, на месте оптового рынка «Гача» (4,5 га), планирует построить комплекс ижевский девелопер «Талан». «Ингрупп» займется комплексным развитием 1,4 га квартала, ограниченного ш. Космонавтов, Баковым переулком и ул. Эпроновской.

Как рассказывали собеседники «Ъ-Прикамье», в 2023–2024 годах Ревазу Шенгелии неоднократно поступали предложения от крупных застройщиков, включая федеральных, о продаже территории рынка. Тогда бизнесмен предложил вернуться к этой теме после окончания боевых действий на Украине, мотивируя отказ «стратегическим значением торгового комплекса для продовольственной безопасности региона».

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин считает, что территория Центрального рынка требует развития, а участки вокруг него неэффективно используются. При оценке этого актива нужно учитывать затраты на подготовку площадки к застройке, на ликвидацию бизнеса и снос помещений. Важно проанализировать объем строительства, учитывая востребованности жилья в этом микрорайоне. С учетом стоимости 1 га земли в центральных локациях города в 500 млн руб. гендиректор «Пермглавснаба» считает заявленную цену Центрального рынка с другими торговыми площадками «обсуждаемой». «Эта территория интересна федеральным игрокам, думаю, в ее освоении заинтересованы и некоторые пермские застройщики»,— говорит Владимир Занин.

По словам директора по развитию группы «Мегаполис» Михаила Крепака, в «Мегаполисе» не интересовались возможностью покупки участка Центрального рынка. Чтобы оценить названную стоимость актива, надо знать, какие именно объекты входят в него, и каковы их параметры. Также необходимо понимать механизмы освоения площадки, например, это может быть комплексное развитие территории. В любом случае проект будет долгосрочным, рассчитанным на 5–10 лет. «При правильном подходе в результате редевелопмента на территории Центрального рынка может появиться интересный район с социальной инфраструктурой, местами притяжения и прочими объектами. С учетом истории места в этой локации важно сохранить торговлю, но в современном формате. Это могут быть пространства по типу популярных в Москве закрытых рынков»,— рассуждает Михаил Крепак.

Евгения Ахмедова